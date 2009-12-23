"به آهستگی" مهمان تعطیلات آخر هفته تلویزیون است

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "باغبان" جمعه چهارم دی‌ماه ساعت 16 از شبکه یک پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی علی شاه‌حاتمی و تهیه‌کنندگی حسین صابری تهیه شده و در آن مهدی فقیه، اسماعیل خلج، محمدرضا نوری، طلا محمودی و کاظم بلوچی بازی می‌کنند و داستان درباره باغبان یک پارک محلی است که فرزند او سال‌ها پیش در عملیات کربلای پنج مفقودالاثر شده است.

فیلم‌های "مسافر" و "بهار" به ترتیب پنجشنبه و جمعه سوم و چهارم دی‌ماه از شبکه دو روی آنتن می‌روند. فیلم سینمایی بهار ساعت 17:50 پخش می‌شود. این فیلم سال 2008 به کارگردانی اوزجان آلپن و با نقش‌آفرینی اونور سایلاک، جیهان کانکرته و یاشار گوون جلو دوربین رفت. داستان فیلم "بهار" درباره دانشجویی به نام یوسف است که ده سال قبل در تظاهرات دانشجویی ضد آمریکایی دستگیر و به زندان افتاده است.

فیلم سینمایی "شب قضاوت" پنجشنبه سوم دی‌ماه ساعت 19 روی آنتن شبکه سه می‌رود. این فیلم محصول مشترک آمریکا و ژاپن است که سال 1993 به کارگردانی استفان هاپکینز و بازی امیلیو استوز، دنیس لیری، پیتر گرین و کوبا گودینگ ساخته شده و داستان درباره مردی است که همراه دوستانش برای رفتن به مسابقه حرکت می‌کند. تا اینکه در راه سفر شاهد قتلی می‌شود.

فیلم "نجوا"جمعه چهار دی‌ماه ساعت 23 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی حامد کلاهداری و با نقش‌آفرینی کاوه سماک‌باشی، حسین خانی‌بیک، لیلا بوشهری و محمد برسوزیان تهیه شده و داستان درباره جوانی به نام سعید است که در خانه‌ای که به او ارث رسیده است با اتفاقات عجیبی رو به رو می‌شود.

فیلم سینمایی "به آهستگی" جمعه چهار دی‌ماه ساعت 20:30 از شبکه چهار روی آنتن می‌رود. این فیلم را مازیار میری سال 84 بر مبنای فیلمنامه پرویز شهبازی و با حضور محمدرضا فروتن، نیلوفر خوش‌خلق، شاهرخ فروتنیان، مریم بوبانی و احمد ساعتچی ساخت و داستان درباره محمود، کارگر جوشکار ساده راه‌آهن است که دور از خانواده در جنوب کار می‌کند و ...

فیلم سینمایی "پزشک زبردست" جمعه چهار دی‌ماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم را توماس کارتر سال 2009 با نقش‌آفرینی الی باردها، لورن باس، جئوفری بیوچمپ و تاج بیلو ساخت و داستان درباره پزشکی است که برای انجام عمل جراحی یک دوقلوی به هم چسبیده از سر به بیمارستانی در آلمان می‌رود.