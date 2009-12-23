به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "شب بارانی" شنبه پنجم دیماه ساعت 16 از شبکه یک روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی نادر مقدس ساخته شده و داستان زن جوانی به نام مهدخت است که در بحبوبه ماه محرم بر اثر یک حادثه همسرش را از دست میدهد.
فیلم تلویزیونی "راه" به کارگردانی کاوه سجادی حسینی یکشنبه ششم دیماه ساعت 16 از شبکه یک پخش میشود. در این فیلم بهناز جعفریان، بابک حمیدیان، ایمان افشاریان، سیمین اسدی و عزیز ماکلی دیگر بازی میکنند و داستان درباره سفر پزشکی به کربلای معلی است.
فیلم سینمایی "خاک سرد" شنبه پنجم دیماه ساعت 17:50 روی آنتن شبکه دو میرود. این فیلم به کارگردانی رضا سبحانی، تهیهکنندگی رضا آشتیانی و با حضور محمدرضا فروتن، هیلا اکرانی، رضا آشتیانی و ... ساخته شده و داستان زندگی یک خانواده متشکل از پدر و مادر و پسرشان را در بیابانهای اطراف بم پیش از وقوع زلزله بم در سال 82 روایت میکند.
انیمیشن سینمایی "صحرای کربلا" یکشنبه ششم دیماه ساعت 17:50 از شبکه دو پخش میشود. این فیلم محصول شبکه المنار و روایتکننده ماجراهای مربوط به قیام و شهادت حضرت اباعبدالله حسین (ع) و یاران باوفایش است.
فیلم تلویزیونی "آیین دلبری" شنبه پنجم دیماه ساعت 20:30 از شبکه چهار روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی محسن دامادی تهیه شده و در آن آتنه فقیهنصیری، عنایت بخشی، سپنتا سمندریان، شقایق ناظری، امیر کاوه آهنجان بازی میکنند و داستان پسری به نام عیسی را روایت میکند که همراه میرزا پیرمردی از اهالی روستا در پی کسب و کار راهی شهر میشود.
فیلم تلویزیونی "گنجشک" یکشنبه ششم دیماه ساعت 20:30 از شبکه چهار پخش میشود. این فیلم به کارگردانی داریوش ربیعی و تهیهکنندگی علیاکبر رضایی تهیه شده و داستان درباره پزشکی است که بچهای را عمل میکند، اما بچه میمیرد و دکتر خودش را مقصر میداند.
فیلم "از دور دست" شنبه پنجم دیماه ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن میرود. این فیلم به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیهکنندگی محمد داودی تهیه شده و در آن یوسف خداپرست، محمد بسیم، حسین عابدینی، مهدی جعفری و حسین سلیمانی بازی میکنند. داستان این فیلم درباره جوانی به نام شاهعلی است که از یکی از روستاهای تبریز با پدرش به تهران آمده است.
فیلم تلویزیونی"چراغ خاموش چراغ روشن" یکشنبه ششم دیماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش میشود. این فیلم به کارگردانی حسین تبریزی و تهیهکنندگی سعید منتظرالمهدی تهیه شده و در آن سیاوش طهمورث، کیهان ملکی، رامتین خداپناهی، مهدی امینیخواه، فرحناز منافیظاهر و الیکا عبدالرزاقی بازی مینکنند. فیلم "چراغ خاموش چراغ روشن" روایتگر زندگی چند مرد جوان است که زندگی هر کدام از آنها به نحو به هم پیوند میخورد.
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