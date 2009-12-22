رونالدو برنده جایزه برترین گل سال 2009/ فهرست 11 بازیکن برتر سال فیفا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت گل، هر چند که کریستیانو رونالدو نتوانست عنوان برترین بازیکن سال 2009 فیفا را به خود اختصاص دهد اما در نهایت دست خالی سالن زوریخ را ترک نکرد. این ستاره اولین بازیکنی است که توانست جایزه پوشکاش را کسب کند.

کریستیانو رونالدو به خاطر گلی که با پیراهن منچستریونایتد وارد دروازه پورتو کرد، جایزه زننده زیباترین گل سال را به ویترین افتخارات خود افزود. بدین ترتیب ستاره پرتغالی رئال این جایزه را از همسر بازیکن درگذشته مجارستان (پوشکاش) و ژرژ وآ، ستاره سابق باشگاه میلان دریافت کرد. این جایزه پس از رای گیری صورت گرفته به کریستیانو رونالدو رسید.

علاوه بررونالدو بازیکنان دیگری از جمله فرناندو تورس، آندرس اینیستا و نیلمار نیز کاندید دریافت این جایزه بودند. گل فرناندو تورس که با پیراهن لیورپول وارد دروازه بلکبرن کرد، گل اینیستا در دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا و گل بازیکن ویارئال نیز کاندیدهای دریافت این جایزه بودند که در نهایت نصیب ستاره پرتغالی شد.

تمامی بزرگان دنیای فوتبال دوشنبه شب در زوریخ گردهم آمده بودند تا در مراسم اهدای جوایز برترین‌های فیفا شرکت کنند. در این مراسم نه تنها برترین بازیکن سال 2009 و زننده زیباترین گل سال معرفی شد، بلکه تیم 11 نفره منتخب فیفا نیز اعلام شد.

بیش از 50 هزار فوتبالیست حرفه‌ای از سراسر دنیا در این نظرسنجی شرکت کردند تا 11 بازیکن برتر یا همان تیم سال فیفا در 12 ماه اخیر را برگزینند. رقابت بسیار حساسی در این زمینه وجود داشت و در پایان فهرست نهایی اعلام شد. تمامی بازیکنان حاضر در ترکیب تیم 11 نفره برگزیده فیفا، از بازیکنان شاغل در لیگ برتر و لالیگا هستند.

ایکر کاسیاس که سال گذشته نیز دروازه بان تیم منتخب فیفا بود، بار دیگر در فهرست منتخب این تیم در سال 2009 قرار گرفت. جان تری، ژاوی و لیونل مسی نیز همراه با کریس رونالدو واستیون جرارد برای دومین سال متوالی در این فهرست قرار گرفتند. بازیکنانی که برای اولین بار در فهرست 11 بازیکن برتر سال فیفا قرار گرفتند عبارتند از دانی آلوس، پاتریس اورا و نمانیا ویدیچ.

ترکیب 11 نفره تیم منتخب سال 2009 فیفا عبارت است از: ایکر کاسیاس (رئال مادرید)، دانی آلوس (بارسلونا)، جان تری (چلسی)، نمانیا ویدیچ (منچستر یونایتد)، پاتریس اورا (منچستر یونایتد)، ژاوی (بارسلونا)، آندرس اینیستا (بارسلونا)، استیون جرارد (لیورپول)، لیونل مسی (بارسلونا)، کریس رونالدو (رئال مادرید) و فرناندو تورس (لیورپول)