به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی مظاهری در جلسه مشترک دبیران کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی با اعلام این مطلب افزود: مسائل فرهنگی در میان سایر برنامه ها در اولویت قرار دارد.

وی ضمن اشاره به همایشهای ملی که از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه در سال جاری با مشارکت واحدهای دانشگاهی برگزار شده گفت: برگزاری مراسم اختتامیه مسابقات قرآن و عترت(ع) در واحد محلات و همایش مسئولان کانونهای قرآن و عترت در مشهد مقدس، برگزاری چهارمین نشست سراسری مسئولان کانونهای اقامه نماز در واحد قزوین و برگزاری همایش ملی شهروند مسئول در واحد خوراسگان از جمله برنامه های ملی سال 1388 بود.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد افزود: برنامه های فرهنگی جزء اولویتهای اساسی به شمار می رود که اهتمام جدی و خاصی می طلبد.

وی بر لزوم برگزاری کارگاههای آموزشی مدیران نشریات و دبیران ناظر بر نشریات تاکید و اظهار امیدواری کرد که ابتکارات به کار رفته در برخی مناطق به دیگر مناطق نیز تسری یابد و در جلسات شورای فرهنگی و شورای نشریات، موضوع نوآوری و خلاقیت مدنظر قرار گیرد.

در این جلسه همچنین بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات کمیته ناظر بر نشریات و لزوم توزیع صحیح نشریات دانشگاهی تاکید شد.