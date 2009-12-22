به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد آخوندی در نشست مطبوعاتی که شامگاه دوشنبه در هرمزگان برگزار شد، گفت: یکی از عملکردهای سازمان آموزش و پرورش فراگیری طرح ارزشیابی توصیفی است.

وی افزود: طبق این روش ارزشیابی تحصیلی بر خلاف سنوات گذشته که ارتقا پایه های تحصیلی دانش آموزان منوط بر نمره امتحانی ممکن بود ارتقا پایه های تحصیلی بر اساس ارزشیابی توصیفی معلمان و مدیران است و ربطی به نمره ندارد و فعالیت دانش آموزان براساس خوب، خیلی خوب، عالی، متوسط و ضعیف ارزشیابی می شود.

وی با اشاره به اینکه 100 درصد پایه اول ابتدایی و 40 درصد از پایه دوم مشمول طرح ارزشیابی توصیفی قرار گرفته اند، اظهار داشت: بیشترین سرمایه گذاریها باید در پایه های ابتدایی که ورودی آموزش و پرورش هستند و متوسطه که خروجی است، صورت بگیرد.

آخوندی از جمله طرحهای اجرایی سازمان در نظام آموزشی و پرورشی دانش آموزان به طرح آموزشهای آداب و مهارتهای زندگی اسلامی و نحوه ارتباطات دانش آموزان با جامعه بیرون، پرداختن به برنامه های دینی دانش آموزان، اجرای طرح آموزش تلفیقی در مقطع متوسطه طرح آموزش ارتقا قرآن در پایه های چهارم و پنجم اشاره کرد.

وی ضمن گلایه از اولیا و مربیان افزود: با توجه به اینکه جامعه ما جامعه ای اسلامی است انتظار می رود میزان مهارت روانخوانی قرآن در بین دانش آموزان بهتر از این باشد اجرای مهارت روانخوانی سال گذشته از پایه سوم بوده و امسال پایه چهارم نیز مشمول این طرح شده است.

آخوندی از جمله مهمترین مشکلات و معضلات سازمان آموزش و پرورش به کمبود سه هزار و200 نیروی انسانی در بخش خدماتی و آموزشی ناشی از بازنشستگی قبل از موعد و بازنشستگی های معمولی اشاره کرد.

وی از دیگر دلایل این امر را جذب اندک تربیت معلم و عدم مجوز استخدام از سال 85 تاکنون بیان کرد.

وی خاطرنشان کرد: درصد قبولی های کنکور در کشور 38 درصد بود که این نسبت در استان هرمزگان 30 درصد بوده است و سهم قبولی های رشته ریاضی در کنکور امسال در کشور 26 درصد بود که این رقم در استان هرمزگان 20 درصد بود، مدیران کمتر از لیسانس در کشور 15 درصد و در هرمزگان پنج درصد، درصد میانگین مدیران ضمن خدمت در کشور 19 و در استان هرمزگان 5.15 درصد بوده است که این آمار و ارقام نشان دهنده رکود تحصیلی است و نیازمند گسترش تلاشها در همه زمینه های فرهنگی است.

وی افزود: سرانه زمین ورزشی در جهان به ازای هر نفر سه متر، در کشور یک متر و در استان هرمزگان 16 سانتی متر است که این بسیار تامل برانگیز است.