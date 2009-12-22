به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر خود به مصر، دوشنبه شب با حضور در یک نشست خبری به سئوالات خبرنگاران رسانه های مصری پاسخ داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که مهمترین موانع توسعه روابط بین ایران و مصر چیست و آیا جریانهایی وجود دارند که مایل به این امر نیستند، اظهار داشت: در این تردیدی نیست که ایران و مصر دو کشور مهم و تاثیر گذار در منطقه هستند، دو کشوری که از نظر تاریخی عقبه قابل توجهی دارند لذا عقل حکم می کند این دو کشور مهم به هم نزدیک باشند و همه باید در این جهت تلاش کنند.

وی افزود: در این نیز تردیدی نیست که اسرائیل هرگز علاقه ندارد ایران و مصر به هم نزیک باشند اما ما امیدواریم از مجموع گفتگوها و رفت و آمدها این مسیر ارتباط هموارتر شود.

خبرنگاری از لاریجانی پرسید که آیا در ملاقات با حسنی مبارک موضوعاتی مطرح شد که در پیشبرد روابط تاثیرگذار باشد، که لاریجانی در پاسخ اظهار داشت: نگاه من مثبت است و در مجموع دو طرف علاقه مندی زیادی به توسعه روابط و همکاری های مشترک دارند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چه تحولی پیش آمده که در این شرایط دو کشور احساس می کنند باید با هم همکاری نمایند، گفت: استراتژی جمهوری اسلامی ایران مثل برخی کشورها همانند درب چرخان نیست که هر روز به سمتی بچرخد. استراتژی ما این است که در شرایط امروز باید کشورهای اسلامی هرچه بیشتر به هم نزدیک شوند، با فرض اینکه کشورها می توانند در بعضی امور اختلاف نظر هم داشته باشند.

رئیس قوه مقننه خاطر نشان کرد: شما تردید ندارید که اتحاد کشورهای اسلامی برای این است که مقابل چالش های بزرگ، دول اسلامی با هم همکاری داشته باشند. آیا شما تردید دارید که در شرایط فعلی مهمترین چالش مقابل کشورهای اسلامی، رژیم صهیونیستی است ؟ بنابراین با این استراتژی باید رفتارهای ما را بسنجید.

وی یادآور شد: ما شک نداریم که در جنگ 33 روزه و 22 روزه که رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین ایجاد کرد ما وظیفه داشتیم که از آنها حمایت کنیم و دفاع از مردم فلسطین یا لبنان به معنای دخالت نیست بلکه یک نوع وظیفه شناسی است.

رئیس مجلس خطاب به خبرنگاران گفت: شما اصحاب رسانه باید تلاش کنید که کشورهای اسلامی دچار خواب آلودگی نشوند. دشمنی اصلی را با بعضی اختلاف نظرهای فرعی جابجا نکنید.

لاریجانی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در خصوص میزان آمادگی ایران در برابر حمله احتمالی اسرائیل پرسید گفت: بعید می دانیم که رژیم صهیونیستی چنین ظرفیتی داشته باشد که به یک اقدام احمقانه دست بزند. آنها خودشان را در مقابل حزب الله و حماس آزموده اند. ما برای این جیغ هایی که رژیم صهیونیستی می کشد اهمیتی قایل نیستیم، چون بیشتر از روی ترس است.

رئیس مجلس در مورد استراتژی ایران درقبال افغانستان نیز اظهار داشت: روشی که امروز آمریکا در افغانستان دنبال می کند 30 سال پیش شوروی انجام داد و 100 هزار نیرو وارد افغانستان کرد و با 15 هزار کشته آنجا راترک کرد. لذا فشل بودن این استراتژی به ذات خود است و نیازی به عامل بیرونی ندارد.

خبرنگاری از لاریجانی پرسید آیا ایران آمادگی فائق آمدن بر تحریم های آمریکا و اروپا را دارد در شرایطی که ایران با مشکلات داخلی مواجه است؟

وی با بیان اینکه اینگونه فشارهای ایالات متحده برای ایران تازگی ندارد، گفت: بعد از اینکه ما یک دیکتاتور را از ایران اخراج کردیم با این اقدامات آمریکا مواجه بودیم و اگر امروز را با 30 سال پیش مقایسه کنید خواهید دید که ما جهش داشته ایم.

لاریجانی ادامه داد: به عنوان نمونه ما دانش هسته ای را به دست آوردیم و در سایر فناوری های نوین هم گام های بلندی برداشتیم و همچنین دموکراسی را در ایران حاکم نمودیم.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه دموکراسی لوازمی دارد، اظهارداشت: یکی از این لوازم این است که اجازه داده شود همه حرفهایشان را بزنند. این نشان دهنده زنده بودن یک جامعه است. کشورهایی که با سر نیزه حالت سکون ایجاد می کنند حالت مردگی دارند.

وی افزود: حرفهایی که آمریکا می زند بیشتر از سر دستپاچگی است تا از سر قدرت. آمریکا از یک طرف نامه های مکرر برای مذاکره با ایران می فرستد و از سویی دیگر اینگونه رفتارهای رسانه ای و دیپلماتیک منزجر کننده برای دنیا از خود نشان می دهد.

لاریجانی با بیان اینکه این امور برای ما مشکلی نیست، تصریح کرد: به نظر می رسد آمریکا بیشتر با خود مشکل دارد که نمی تواند یک استراتژی واحد و معقولی را دنبال کند یا فکر می کند این فریبکاری نوعی زرنگی است. امروز شرایط دنیا طوری نیست که آنها بتوانند شطرنج معیوب در دنیا بازی کنند.

خبرنگار دیگری از لاریجانی در خصوص موضع ایران در مورد گروه اخوان المسلمین سئوال کرد که وی نیز در پاسخ گفت: این گروه اسلامی در مصر و سایر کشورهای اسلامی حضور دارند، البته در هر کشوری با مختصات بومی همان کشور حضور دارند .

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: در کل فکر ما این است که کشورهای اسلامی باید به اینگونه جریانات اصیل احترام بگذارند.

لاریجانی در جواب سئوال خبرنگار دیگری را که پرسید پاسخ شما به اتهامات دولت یمن مبنی بر اینکه ایران از حوثی ها حمایت می کند، چیست؟ اظهارداشت: ما با دولت یمن روابط بسیار دوستانه ای داریم و بعضی مواضع دولت یمن خصوصا در جنگ 33 روزه و 22 روزه را ستایش می کنیم.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه ما به هیج وجه در مسیله حوثی ها دخالتی نداریم، افزود: البته ما به رفتار دولت برادرمان سعودی ایراد داریم یعنی اینگونه دخالت در یمن و موشک باران کردن مردم یمن را به مصلحت دولت سعودی نمی دانیم. کشور سعودی هم یکی از کشورهای مهم اسلامی است و همه انتظار دارند جهت موشک های سعودی ها به سمت اسرائیل باشد.

وی در خصوص موضع ایران در مورد حماس نیز گفت: همیشه موضع ما حمایت از مقاومت فلسطین بوده است و این را هم پنهان نکرده ایم. درجنگ 22 روزه هم از حماس حمایت کردیم و به این هم افتخار می کنیم اما در مسایل دیگری که خودشان مصلحت می دانند، ما دخالتی نداریم.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که به اختلاف نظر ایران و مصر در مورد اسرائیل اشاره داشت، خاطرنشان کرد: قطعا تاکتیکی را که ما انتخاب کرده ایم مقاومت است و فکر می کنیم رژیم صهیونیستی از هیچ طریقی جز مقاومت کوتاه نخواهد آمد.

وی یادآور شد: رژیم صهیونیستی رژیمی است که در منطقه دایما دردسر ایجاد می کند و یک رژیم غلط است.

لاریجانی با بیان اینکه تاکتیک ها هیچ گاه استراتژی ها را از بین نمی برند، افزود: ما استراتژی روشنی داریم و تاکتیکمان هم مقاومت است.

وی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا در موضوع بازنگری در پروتکل ممنوعیت سلاح های هسته ای موضع مشترکی بین ایران و کشورهای عربی متصور است؟ تصریح کرد: باید قبول کرد تحولات اخیر، حیاتی برای ان. پی .تی باقی نگذاشته است و عامل اصلی آن کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل و کشورهایی هستند که سلاح هسته ای دارند.

رئیس مجلس ادامه داد: ان .بی.تی وظیفه دارد به دنبال خلع سلاح در دنیا باشد اما شما دیدید که هیچ تاثیری در این زمینه نداشت. اسرائیل که اصلا محلی به آژانس و ان.پی.تی نمی گذارد و دایما کلاهک های هسته ای خود را زیاد می کند. آمریکا و کشورهای دیگر هم همینطور. بنابراین ان.بی.تی در این بخش هم ناموفق بود و کسانی که بازی را بهم زدند آمریکا و کشورهایی بودند که سلاح هسته ای دارند.

وی گفت: وظیفه دیگر آژانس این است که به کشورهایی که می خواهند فعالیت صلح آمیز هسته ای داشته باشند کمک کند؛ اعم از تجهیزات هسته ای و سوخت. اما آیا شما موردی سراغ دارید که اینها کمکی کرده باشند؟ فقط مانع هستند که کشورهای دیگر هسته ای نشوند و دانش صلح آمیز هسته ای نداشته باشند.

لاریجانی تاکید کرد: وضعیتی که ان.پی.تی به دست کشورهای قدرتمند پیدا کرده یک فضاحت است و با این رفتارهایی که آژانس در چند سال اخیر در مورد پرونده هسته ای ایران از خود نشان داد، آخرین میخ ها را به تابوت ان.بی.تی زد.

رئیس قوه مقننه گفت: آژانس با صدای بلند اعلام کرد اگر کشوری مثل ایران شرایط ان.پی.تی را قبول کند، مزاحمش می شود.

لاریجانی همچنین در باره روابط ایران و عراق با توجه به مسئله فکه تصریح کرد: روابط ما بسیار صمیمانه و دوستانه است و ما رهبران عراق را رهبران ملی عراق می دانیم که با رای مردم انتخاب شده اند.

وی افزود: مسایل مرزی هیچ گاه مشکلی در رابطه ایران و عراق نخواهد بود.

رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مخالفتهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به این معنی است که مردم تمایل دارند در نظام تغییری صورت یابد، اظهارداشت: ما سالهای دیکتاتوری سختی را در ایران داشتیم و مبارزات زیادی صورت گرفت تا این دیکتاتور را بیرون کنیم و یک نظام دموکراتیک در ایران بوجود آوریم.

وی با تاکید بر اینکه دموکراسی در ایران جدی است، گفت: ما مثل بعضی کشورها که مجالس دستوری برای خود می سازند نیستیم، در ایران رئیس جمهور و رئیس مجلس ماندگار نیستند و چرخش نیرو در ایران مرتب رخ می دهد.

لاریجانی اظهار داشت: در ایران نظرات مختلف وجود دارد و ما این را برای دموکراسی مثبت می دانیم. این دموکراسی را توانمند می کند ولی سر و صدا دارد اما دموکراسی مثل نهالی است که این سر و صداها ان را توانمند می کند.

لاریجانی افزود: البته در این انتخابات به خاطر شورآفرینی ها، بعضی کشورها مثل آمریکا و انگلیس تلاش کردند که در آن دخالت کنند که از دید ما پنهان نبود.

وی تاکید کرد: آنچه من در ایران می بینم از نوع گفتگوهای سیاسی، با آنچه برخی رسانه ها منتشر می کنند خیلی متفاوت است و برخی مجادلات سیاسی را ده برابر می کنند در حالی که این گفتگوها داخلی است و حل خواهد شد.

رئیس مجلس خاطرنشان ساخت: این نکته را مجددا تاکید می کنم که ایران امیرنشین نیست بلکه یک کشور دموکراتیک است.