ناصر فریادشیران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دنیا هیچ فردی از حرفه مربیگری بازنشسته نمیشود مگر اینکه خودش بخواهد چرا که همه میدانند مربیان برخلاف دیگر افراد در سایر حرفهها در سن بالا و حتی بالاتر از سن بازنشستگی کارآمد و تاثیرگذار هستند.
وی با تاکید بر تخصصی بودن حرفه مربیگری ادامه داد: تمام مربیانی که امروز در ورزش حرفهای جهان نتیجه میگیرند، کسانی هستند که بالای 50-45 سال دارند چون در این سن به اندازه کافی تجربه کسب شده است اما در ایران مربیان درست در همین مرحله و به خاطر بازنشستگی باید از کار برکنار شوند!
نماینده مربیان بازنشسته یادآور شد: در اینکه تصویب نهایی قانون کنار گذاشتن بازنشستههای ورزشی و اجرای رسمی آن مشکلات ورزش را تشدید میکند، شکی نیست. اما در این صورت نباید میان مربیان تفاوتی قائل شد؛ چه خارجی چه داخلی.
وی افزود: اگر این قانون خوب است چرا مربیان بازنشسته خارجی که در کشور خود بلااستفاده هستند به ایران میآیند و با هزینه بیتالمال کار می کنند. اگر قرار است این قانون اجرا شود باید شامل حال همه حتی مربیانی مانند کرانچار هم شود.
فریادشیران با بیان اینکه پس از 20 سال فعالیت خود را بازنشسته کرد تا فقط به حرفه مربیگری بپردازد، تصریح کرد: به هر حال در این قانون هیچ منطقی به کار نرفته است. به همین دلیل است که حل آن یکی از دغدغههای ورزش ایران و مسئولانش شده است. پس با جدیت به رسیدگی به این معضل در مجلس ادامه میدهیم.
نماینده مربیان بازنشسته خاطرنشان کرد: البته پیش از این و در زمان ریاست علیآبادی در سازمان تربیت بدنی به نمایندگی از مربیان بازنشسته وزارت نفت اقدامات زیادی را برای حل این مشکل انجام دادیم. حتی مذاکرات شفایی و کتبی کاملی با مسئولان مربوطه انجام شد اما هرگز به نتیجه نرسیدیم.
فریادشیران خاطرنشان کرد: در نشستی که سه شنبه هفته گذشته در مجلس داشتیم پس از بررسیهای زیاد، رئیس سازمان تربیت بدنی نسبت به حل و فصل این مشکیل قول مساعد داد. امید زیادی داریم تا به این مشکل رسیدگی شود در غیر این صورت ناچار هستیم به مجامع بینالمللی شکایت کنیم.
براساس پیگیری سازمان تربیت بدنی و مجلس شورای اسلامی قرار است افراد بازنشسته ای که از آنها با عنوان خاص استفاده می شود، با تشخیص و تصویب هیئت وزیران به ورزش بازگشته و ادامه فعالیت دهند.
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