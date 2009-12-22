ناصر فریادشیران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دنیا هیچ فردی از حرفه مربیگری بازنشسته نمی‎شود مگر اینکه خودش بخواهد چرا که همه می‎دانند مربیان برخلاف دیگر افراد در سایر حرفه‎ها در سن بالا و حتی بالاتر از سن بازنشستگی کارآمد و تاثیرگذار هستند.

وی با تاکید بر تخصصی بودن حرفه مربیگری ادامه داد: تمام مربیانی که امروز در ورزش حرفه‎ای جهان نتیجه می‌گیرند، کسانی هستند که بالای 50-45 سال دارند چون در این سن به اندازه کافی تجربه کسب شده است اما در ایران مربیان درست در همین مرحله و به خاطر بازنشستگی باید از کار برکنار شوند!

نماینده مربیان بازنشسته یادآور شد: در اینکه تصویب نهایی قانون کنار گذاشتن بازنشسته‎های ورزشی و اجرای رسمی آن مشکلات ورزش را تشدید می‎کند، شکی نیست. اما در این صورت نباید میان مربیان تفاوتی قائل شد؛ چه خارجی چه داخلی.

وی افزود: اگر این قانون خوب است چرا مربیان بازنشسته خارجی که در کشور خود بلااستفاده هستند به ایران می‎آیند و با هزینه بیت‎المال کار می کنند. اگر قرار است این قانون اجرا شود باید شامل حال همه حتی مربیانی مانند کرانچار هم شود.

فریادشیران با بیان اینکه پس از 20 سال فعالیت خود را بازنشسته کرد تا فقط به حرفه مربیگری بپردازد، تصریح کرد: به هر حال در این قانون هیچ منطقی به کار نرفته است. به همین دلیل است که حل آن یکی از دغدغه‎های ورزش ایران و مسئولانش شده است. پس با جدیت به رسیدگی به این معضل در مجلس ادامه می‎دهیم.

نماینده مربیان بازنشسته خاطرنشان کرد: البته پیش از این و در زمان ریاست علی‎آبادی در سازمان تربیت بدنی به نمایندگی از مربیان بازنشسته وزارت نفت اقدامات زیادی را برای حل این مشکل انجام دادیم. حتی مذاکرات شفایی و کتبی کاملی با مسئولان مربوطه انجام شد اما هرگز به نتیجه نرسیدیم.

فریادشیران خاطرنشان کرد: در نشستی که سه شنبه هفته گذشته در مجلس داشتیم پس از بررسی‏های زیاد، رئیس سازمان تربیت بدنی نسبت به حل و فصل این مشکیل قول مساعد داد. امید زیادی داریم تا به این مشکل رسیدگی شود در غیر این صورت ناچار هستیم به مجامع بین‎المللی شکایت کنیم.

براساس پیگیری سازمان تربیت بدنی و مجلس شورای اسلامی قرار است افراد بازنشسته ای که از آنها با عنوان خاص استفاده می شود، با تشخیص و تصویب هیئت وزیران به ورزش بازگشته و ادامه فعالیت دهند.