به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، "نیازی نوروزاف" شامگاه دوشنبه با حضور در جمع اعضای کمیته تخصصی گردشگری سلامت استان، بر توان و تخصص کشورمان و همچنین استان آذربایجان شرقی به عنوان همسایه جمهوری نخجوان در جذب گردشگران سلامت تاکید کرد .

به گفته وی، مردم نخجوان به حضور در تبریز برای درمان علاقه زیادی دارند و پزشکان و مجموعه های درمانی تبریز در میان مردم نخجوان از ارزش و اعتماد و اعتبار بالایی برخوردار هستند .

نوروزاف با اشاره به روند حضور مردم و گردشگران سلامت در ایران گفت: در مبحث سلامت از یک نفر تنها کاری بر نمی آید و باید دست در دست هم برای توسعه این حوزه که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود، تلاش کرد .

وزیر بهداشت نخجوان با اشاره به توانمندی ها و پیشرفتهای چشمگیر پزشکی در تبریز تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از بیماری ها در نخجوان به بهترین شکل درمان می شوند اما به دلیل ویژگی های صنعت گردشگری مردم نخجوان همچنان به حضور در ایران و به ویژه شهر تبریز علاقمند هستند و در این سفرها، علاوه بر تحقق هدف اصلی سفر یعنی درمان، آشنایی با فرهنگ ها و زندگی منطقه نیز صورت می پذیرد .

نوروزاف استمرار این روند را باعث برقراری ارتباط های قوی به خصوص پس از کسب سلامتی دانست و افزود: به دلیل وجود تمام ویژگی های منحصر به فرد این منطقه، علمی شدن روابط درمانی و گردشگری بین تبریز و نخجوان را یک راهکار مطمئن می دانیم .

وزیر بهداشت جمهوری نخجوان در خاتمه خواستار تشکیل بانک اطلاعاتی در زمینه گردشگری سلامت بین دو کشور شد تا مراکز درمانی نخجوان که بیماری را به تبریز ارجاع می دهند بدانند چه پزشکانی و با چه شرایطی برای کدام بیماری مناسب هستند و گردشگر سلامت پس از حضور در مقصد از چه خدمات و امکاناتی بهره مند خواهد شد .