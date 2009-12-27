حریم تالاب پریشان تعیین شد

علی نظری دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه محیط زیست بر همه مسائل مربوط به تالاب پریشان نظارت دارد گفت: مردم منطقه پریشان و کازرون با مسائل مربوط به تالاب آشنا هستند و خوشبختانه همکاری می کنند با این حال کمیته محلی مدیریت تالاب پریشان که مسئولان طراز اول شهرستان و استان در آن عضویت دارند را تشکیل داده ایم که مدیریت تعیین حریم تالاب را هم بر عهده دارند.

مدیرکل طرح ملی تالابها افزود: در طرح مدیریت محلی تالاب پریشان، مثل تالاب ارومیه عمل می کنیم و شخص فرماندار کازرون و مدیران محیط زیست در این زمینه قبول مسئولیت کرده اند و البته از روستاهای اطراف تالاب نمایندگانی در این کمیته هستند و تمام مسائل مربوط به تالاب پریشان به آنها اعلام می شود.

نظری دوست تاکید کرد: تمام مسائل در این تالاب تحت کنترل است و حریم تالاب مشخص شده و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و جامعه محلی مسئول هستند که کار میله گذاری انجام شود. با این حال میله ها ساخته و آماده است و به دلیل وجود روستاهای زیادی در اطراف دریاچه پریشان باید هماهنگی لازم با مدیران استانی مثل منابع طبیعی و فرمانداری انجام شود و به زودی کار میله گذاری آغاز می شود.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست به هوشیاری جامعه محلی و علاقه آنها به تالاب پریشان اشاره کرد و گفت: جامعه محلی همکاری بسیاری خوبی دارند و اگر مشکلی هم پیش بیاید خود مردم جلوی ماجرا می ایستند. مردم این منطقه در همه برنامه ها دخیل هستند. مردم در بالاترین سطح آگاهی قرار دارند.

این در حالی است که یک فعال محیط زیست در کازرون به مهر گفته بود: تجاوز به حریم دریاچه پریشان در روزهای کم رونقی آسمان این بار توسط کشاورزان حاشیه تالاب و با نیت گسترش زمینهای کشاورزی و تولید محصول در حال انجام است و بلعیده شدن این تالاب بین المللی را می توان به راحتی مشاهده کرد.



عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از بی توجهی به تالاب پریشان تاکید کرده بود: حریم تالاب پریشان به زیر کشت محصولات کشاورزی رفته و به دلیل کیفیت بالا خاک کف تالاب از حاصلخیزی بی نظیری برخوردار است. در واقع به دلیل نبود نظارت و همچنین خشکی سطح تالاب، کشاورزان زمینهای خود را از اطراف گسترش داده اند.