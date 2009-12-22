مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: 34 میلیارد ریال از سوی پزشکان، مراکز درمانی، آزمایشگاههای و ... برای نیازمندان غرب استان تهران هزینه شده است که توسط این مبلغ توسط امداد تامین شده است.

حسینعلی عروجی از اجرای طرح پزشک خانواده با هدف صیانت از سلامت و حقوق بیمه شده خبر داد و گفت: در این طرح کلیه خانواده های تحت حمایت دارای کد اختصاصی درمان و کارت درمان هستند که با توجه به محل سکونت و مسافت، پزشکان طرف قرارداد عمومی به آنان معرفی می شود.

وی بیان کرد: در منطقه غرب استان تهران 330 مرکز درمانی اعم از پزشک متخصص، پزشک عمومی، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه، کلینیک، پاراکلینیک و ... طرف قراردارد این اداره کل هستند و خدمات مختلف درمانی به نیازمندان ارائه می کنند.

عروجی خاطرنشان کرد: بیش از 70 هزار مددجوی کمیته امداد غرب استان تهران تحت پوشش بیمه امداد هستند و از خدمات بهداشتی و درمانی این نهاد استفاده می کنند.

این مسئول از تجلیل از حامیان سادات و ایتام سادات تحت پوشش در غرب استان خبر داد و افزود: هم اکنون بیش از هفت هزار و 900 یتیم تحت حمایت توسط بیش از 22 هزار حامی در غرب استان تهران حمایت می شوند.

وی اظهار امیدواری کرد که حمایت از ایتام در غرب استان تهران از نظر کمی و کیفی ارتقا یابد تا مشکلات این قشر کمتر شود