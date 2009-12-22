به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دوشنبه شب در ادامه سفر خود به قاهره، در دیدار با محمد حسنین هیکل نویسنده، مورخ و جهره برجسته سیاسی تحلیلی از اوضاع منطقه از جمله مسئله مربوط به فلسطین و افغانستان و عراق و حضور نیروهای امریکایی در منطقه ارایه کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: اساسا آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال برجسته سازی اختلافات و شکاف ها بین کشورهای اسلامی هستند.

لاریجانی در این ملاقات بر ضرورت وحدت امت اسلامی و ارتباط بین کشورهای اسلامی تاکید کرد.

حسنین هیکل نیز در این دیدار ضمن تبیین نظرات خود در زمینه مسایل منطقه و بحران اقتصاد جهانی و وضعیت ایالات متحده امریکا و مسایل مربوط به فلسطین خواستار ایفای نقش موثر تر از سوی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد وحدت در بین کشورهای اسلامی شد.

وی حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در کشور مصر را یک اقدام مثبت و مهم در این راستا ارزیابی کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین شب گذشته در مراسم ضیافت شام فتحی سرور رئیس مجلس مصر شرکت کرد.

در این مراسم که به مناسبت حضور روسای عضو سازمان اتحادیه بین‌المجالس اسلامی در مصر از سوی فتحی سرور برگزار شده بود، تمامی کشورهای حاضر در نشست کمیته‌ اصلاح و بازنگری اساسنامه‌ اتحادیه بین‌المجالس کشورهای اسلامی، حضور داشتند.