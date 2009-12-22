سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته در نهایت بخشی از معوقه بازیکنان تیم هندبال صنعت مس پرداخت شد.

وی افزود: خوشبختانه 20 تا 40 درصد قرار داد بازیکنان تیم پرداخت شده است.

موسوی در خصوص دیدار شب گذشته مس مقابل مقاومت ارومیه در چارچوب لیگ برتر هندبال کشور گفت: بازی مقابل مقاومت ارومیه بازی نزدیکی بود و امتیازات بالا پایین می شد و داور هم با برخی سوتها در امتیازات تاثیر گذار بود اما در بازی به این نزدیکی اشتباهاتی اگر بوده اجتناب ناپذیر است.

سرمربی تیم هند بال مس کرمان با اشاره به برد 37 بر 20 تیمش مقابل تیم ارومیه گفت: با توجه به اینکه سال اول حضور تیم ارومیه در لیگ بود و مربی خارجی داشت شناخت کافی از این تیم نداشتیم و بازی را سخت بردیم.

وی با اشاره به غیبت دو بازیکن خوب تیم دراین بازی گفت: مصدومیت علی پاک سرشت که در حملات و گلزنی کمک تیم بود ما را در این بازی آزار داد.

موسوی افزود: بازیکن اوکراینی مس این هفته به کرمان آمده است اما به دلیل عدم صدور کارت ITC این بازیکن هنوز نتوانسته ایم از وی در بازی استفاده کنیم.

مربی مس از پیوستن دیگر بازیکن خارجی مس در اوایل اسفندماه به ترکیب تیم خبر داد و گفت: فشردگی بازی های لیگ تاثیر بدی روی کار تیمها گذاشته و علاوه بر افت فنی بازیها بازیکنان تیمها را نیز مصدوم کرده است که باید فکری به حال این موضوع شود.