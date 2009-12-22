به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سیدجعفر تشکری هاشمی در حاشیه برگزاری سومین روز تور بازدید از فعالیتهای ترافیکی شهر تهران که با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: در شهرداری تهران بستر مناسب برای آنکه از پایان نامه های دانشجویان و نظرات کارشناسان و نخبگان حوزه حمل ونقل استفاده شود فراهم شده است تا با ایجاد ارتباط و همکاری بین نخبگان و دانش آموختگان این حوزه و مدیران اجرایی بتوانیم بهترین اقدامات و تصمیمگیریها را برای رفع معضل ترافیک در تهران داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تاکنون نیز ارتباط خوب و تنگاتنگی بین کارشناسان و مدیران در این حوزه وجود داشته و طرح جامع حمل و نقل و ترافیک با همکاری تعداد زیادی از متخصصان این حوزه تهیه و تنظیم شده است گفت: با توجه به تاکید شهردار تهران در تلاشیم که بیش از پیش از نظرات کارشناسان و نخبگان حوزه حمل و نقل بهره مند شویم تا تمام پروژّه ها از پشتوانه قوی کارشناسی برخوردار باشند.

وی با اشاره به اینکه آنچه اکنون به آن نیاز داریم خودباوری و استفاده از نظرات و مطالعات کارشناسان است گفت: هنگامی که شهردار تهران گفت که سالانه 15 کیلومتر مترو احداث خواهیم کرد، بسیاری این امر را نشدنی می دانستند اما امروز با همکاری متخصصان توانسته ایم ساخت سالانه 15 کیلومتر مترو را محقق کنیم و اکنون ظرفیت ساخت سالانه 20 تا 25 کیلومتر مترو نیز فراهم شده است که البته تحقق این مهم مستلزم تامین اعتبارات لازم است.

معاون شهردار تهران افزود: خوشبختانه امروز تا 85 درصد ساخت مترو با تلاش متخصصان داخلی بومی سازی شده است و روند توسعه مترو شتاب بسیار خوبی گرفته در این میان به جای آنکه تلاش متخصصان و کارشناسان داخلی مورد تقدیر قرار گیرد متاسفانه برخی این شبهه را ایجاد می کنند که اگر کاری سریع انجام شود حتما مقررات و ایمنی در آن نادیده گرفته شده است.

تشکری هاشمی در ادامه با تاکید براینکه توسعه مترو به عنوان ستون فقرات حمل ونقل عمومی و ارزان ترین، سریع ترین و مطمئن ترین وسیله نقلیه عمومی در اولویتهای کاری شهرداری تهران قرار دارد گفت: زمانی که مدیریت کنونی شهرداری تهران کار خود را شروع کرد روزانه تنها 700 هزار نفر با مترو جابه جا می شدند اما خوشبختانه با ساخت ایستگاه ها و توسعه خطوط جدید مترو اکنون روزانه بیش از یک میلیون و 700 هزار نفر با مترو سفر می کنند.

وی افزود: برای بهره برداری کامل از ظرفیت مترو در سال 85 قرار داد خرید 455 واگن برای خطوط داخلی، 160 واگن دوطبقه و 38 لوکوموتیو برای خط تهران- کرج منعقد شده است که این واگنها به تدریج وارد کشور شده و یا توسط سازندگان داخلی تولید می شود و امیدواریم اعتبارات مورد نیاز از طریق مجلس و دولت برای ساخت این واگن ها در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه ساخت مونوریل در تهران امکان پذیر و مقرون به صرفه است و مدیریت شهری در این راستا چه خواهد کرد؟ گفت: تمام بررسیهای کارشناسان و صاحب نظران نشان می دهد مونوریل به عنوان یک سیستم حمل و نقل عمومی نمی تواند به کارگیری شود و یک سیستم انبوه بر نیست زیرا بزرگترین مونوریلها در جهان نیز تنها قادر به جابجایی حدود 13 هزار نفر در ساعت هستند و تنها کمتر از 5 درصد سیستم ریلی در کل دنیا را مونوریل تشکیل می دهد و درواقع خطوط مترو و تراموا سیستمهای اصلی خطوط ریلی در تمام کشورها محسوب می شوند.

معاون شهردار تهران افزود: با این وجود برای اینکه بحثهای تخصصی وارد فضای سیاسی نشود پس از بررسیهای کامل اعلام کردیم که امکان ساخت مونوریل در یک نقطه از شهر حدفاصل برج میلاد تا نمایشگاه بین المللی وجود دارد که با توجه به زیباییها و فضای سبز آن محدوده مونوریل می تواند به عنوان یک جاذبه گردشگری محسوب شود.

وی ادامه داد: در هر حال برای ساخت مونوریل باید هزینه های زیادی صرف شود که با توجه به محدودیت اعتبارات نمی توان این پروژه را در اولویت قرار داد و اساسا این سیستم نسبت به سایر سیستمها حمل نقل ریلی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.