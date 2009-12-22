احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این طرح که از مهر امسال در استان آغاز شده است 151 شعبه روستایی که از زمان تشکیل تاکنون غیر فعال یا نیمه فعال بودند حذف یا در شعب روستاهای همجوار ادغام می شوند.

وی فراهم شدن زمینه استقرار شعب جدید در روستاهای پر جمعیت استان، کاهش هزینه ها، نظارت بیشتر بر شعب و افزایش کیفیت رسیدگی در شوراهای حل اختلاف روستایی را از اهداف اجرای این طرح در استان برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح تعداد شعب شورای حل اختلاف روستایی در گلستان از 246 شعبه به 95 شعبه کاهش می یابد.

معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف گلستان با بیان اینکه یکی از اهداف تشکیل شعب شورای حل اختلاف کاستن از حجم پرونده های ورودی به محاکم عمومی و انقلاب است، گفت: هم اکنون در کشور به طور میانگین 43 درصد پرونده ها در شعب شورای حل اختلاف و 57 درصد وارد محاکم عمومی و انقلاب می شود.

جعفری افزود: در گلستان به دلیل بافت خاص منطقه، بیش از 60 درصد پرونده ها یعنی 17 درصد بیشتر از میانگین کشوری وارد شعب شورای حل اختلاف می شود.

وی با ابراز خرسندی از این روند افزود: بررسی پرونده ها در شعب شورای حل اختلاف، علاوه بر کاهش هزینه های مردم و دستگاه قضایی، فرصت کافی برای رسیدگی به پرونده های مهم در اختیار قضات دادگاه ها قرارداده است.

به گفته جعفری، با تلاش اعضای شورای حل اختلاف استان درصدد هستیم این رقم را در استان از 60 درصد به 70 درصد افزایش دهیم.

سالانه بیش از یکصد هزار پرونده در شعب شورای حل اختلاف گلستان بررسی و مختومه می شوند.