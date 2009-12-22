به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، سوییس اخیرا در پی یک همه پرسی مردمی ساخت مناره (گلدسته یا مأذنه) را برای مساجد در این کشور ممنوع اعلام کرد.

دفتر "نویسندگان و روزنامه نگاران آلمان - سوییس" وابسته به اتحادیه بین المللی نویسندگان جهان که مقر آن در "برن" (پایتخت سوییس) قرار دارد، با صدور بیانیه ای نسبت به این اقدام واکنش نشان داد.

در این بیانیه که روز گذشته از سوی این مرکز منتشر شده، آمده است: نباید به اقداماتی دست زد که با حقوق بشر در تعارض است.

در ادامه این بیانیه اعضای اتحادیه بین المللی نویسندگان با ابراز نگرانی نسبت به نتیجه همه پرسی صورت گرفته (که در پی آن ساخت مناره برای مساجد در سوییس ممنوع شد)، از مقامات سیاسی سوییس خواسته اند به موازین حقوق بشری احترام بگذارند.

در بیانیه اتحادیه بین المللی نویسندگان جهان با هشدار درباره فراموش کردن موضوع ممنوعیت ساخت مناره برای مساجد در سوییس، آمده است: در این مسئله سوء استفاده هایی افراطی از سوی برخی از گروه های فشار و کمونیست وجود داشت.