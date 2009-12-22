به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی وزرات دفاع ژاپن گفت: ما ماه مه را عنوان زمان مشخص و مهلت قرار دادیم اما این به معنی این نیست که با انجام آن راضی خواهیم شد.

این اظهارات در حالی است که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سفیر ژاپن در واشنگتن را برای یک دیدار برنامه ریزی نشده به وزارت خارجه فراخواند و از وی خواست تا طرحی که پس از سالها گفتگو بدست آمده را اجرایی کند.

سخنگوی وزارت دفاع ژاپن که در جمع خبرنگاران در توکیو صحبت می کرد، افزود: این تنها به معنی این است که ما باید آن را هر چه زودتر انجام دهیم و هر سه حزب حاکم چنین برنامه ای را در ذهن خود دارند.

یوکیو هاتویاما نخست وزیر ژاپن نیز هفته گذشته اعلام کرد که او می خواهد گفتگویی چند ماهه برای یافتن بهترین راه در خصوص حل تنش بوجود آمده در رابطه با موقعیت پایگاه هوایی "فوتنما" باز کند اما یکی از شرکای ائتلافی از تعیین زمان برای حل آن اکراه دارد.

حضور نظامیان آمریکایی و رفتار آنها با شهروندان ژاپنی یکی از مسائلی مهمی بوده است که روابط دو کشور را در چند دهه تحت الشعاع قرار داده است.