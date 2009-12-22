به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت همه اقلام به جز کره پاستوریزه که اندکی کاهش یافت، نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت تخم مرغ کاهش یافت و شانه ای 28000 الی 42000 ریال فروش می رفت.

در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیر تایلندی و برنج داخله درجه یک اندکی کاهش داشت و قیمت برنج داخله درجه دو بدون تغییر بود. در گروه حبوب، بهای همه اقلام این گروه ثابت بود. در خواروبار فروشی های مستقر در میادین زیر نظر شهرداری اقلام حبوب عرضه نمی شد.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران هندوانه عرضه نمی شد ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز و سیب زرد تخم لبنان، نارنگی، لیموشیرین، انار و به ویژه هنداونه افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش یافت.

در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، لوبیا سبز و سبزی های برگی افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش یافت. در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله افزایش ولی بهای گوشت مرغ کاهش یافت.

در هفته مورد بررسی، قیمت قند، شکر، چای خارجی و روغن نباتی مایع بدون تغییر بود. بهای روغن نباتی جامد اندکی کاهش یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت همه اقلام این گروه به جز کره پاستوریزه که معادل 0.1 درصد کاهش یافت، نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل 1.5 درصد کاهش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی معادل 0.5 درصد و برنج داخله درجه یک 0.1 درصد کاهش یافت و بهای برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب قیمت همه اقلام این گروه بدون تغییر بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه قیمت پرتقال درجه یک معادل 3.8 درصد، پرتقال درجه دو 7.1 درصد و انگور 5.8 درصد نسبت به هفته قبل کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.3 درصد تا 88.1 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای خیار معادل 2.7 درصد، بادنجان 2.1 درصد و کدو سبز 2.7 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 1.7 درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی نسبت به هفته قبل قیمت گوشت گوسفند معادل 0.4 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 1.4 درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ 1.5 درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش، قیمت قند، شکر، چای خارجی و روغن نباتی مایع ثابت بود، بهای روغن نباتی جامد معادل 0.1 درصد کاهش یافت.