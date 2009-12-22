بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی دو ماده دیگر از اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی باقی مانده که در جلسه امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: بحث اساسنامه دانشگاه آزاد رو به اتمام است و موادی که از اساسنامه باقی مانده بیشتر حقوقی و قانونی است.

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این درباره آخرین مصوبه شورا درباره ریاست دانشگاه آزاد گفته بود: با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به پیشنهاد هیئت امنا و تایید شورا و با حکم رئیس هیئت امنا برای مدت چهار سال انتخاب می شود که انتخاب مجدد نیز بلامانع است.