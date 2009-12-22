به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جورزالم پست، با ارائه آخرین نظر تل آویو در مورد مباردله شالیت با زندانیان فلسطینی راه برای مذاکرات بیشتر با حماس هموار شد.

به نوشته این روزنامه، در 48 ساعت گذشته "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، شش دور مذاکره را با وزیران مهم کابینه خود درباره مبادله اسرا انجام داد.

به گفته مقامات صهیونیستی، در قبال آزادی شالیت 450 نفر از زندانیان فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی آزاد می شوند.

پیش از این حماس خواستار آزادی چهره های شناخته شده مقاومت در قبال آزادی شالیت شده بود. در همین رابطه روز گذشته روزنامه هاآرتص نوشت : در حالی که منابع حماس از قطعی شدن مذاکرات مبادله اسرای فلسطینی با "گلعاد شالیت" طی دو روز آینده خبر می دهند، آزادی اعضای ارشد جنبش فتح در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

در همین حال یک مقام آمریکایی به این روزنامه گفت در صورتی که مذاکرات تبادل اسرای فلسطینی با شالیت قطعی شود، واشنگتن خواستار آزادی اعضای ارشد فتح در برابر این نظامی اسرائیلی است.

به گفته این مقام بلند پایه، دولت آمریکا ترجیح می دهد این اقدام به منظور تقویت جبهه فتح در برابر حماس انجام شود. وی همچنین فاش کرد که واشنگتن از تل آویو خواسته است در راستای بهبود موقعیت "ابومازن" به عنوان رئیس تشکلات خودگردان فلسطین، با آزادی اسرای ارشد فلسطینی موافقت کند.