به گزارش خبرگزاری سعید جلیلی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران داخلی وخارجی مقیم این کشور با اشاره به تخطی برخی قدرت ها از مقررات بین المللی در زمینه های مختلف به ویژه حقوق هسته یی،‌خلع سلاح جهانی را ضرورتی فوری و جدی خواند.

جلیلی اظهار داشت: من امروز به سرزمینی سفرکرده ام که خود قربانی استفاده از سلاح هسته ای شده است ولی امیدوارم هیروشیما آخرین قربانی این تجاوزگری ها باشد و این امر جز با خلع سلاح جهانی میسر نیست .

دبیر شورای عالی امنیت ملی،افزود: نباید اجازه داد قدرت هایی که سلاح هسته ای تولید کردند و آن را برسر مردم ژاپن ریختند و امروز نیز درحال آزمایش نسل های جدید این نوع سلاح ها هستند، با فضا سازی های دروغین خود را از زیر فشار افکار عمومی جهانی برای خلع سلاح خارج کنند .

جلیلی با اشاره به تلاش برخی قدرت ها برای انحراف اذهان عمومی از خطرات اصلی که جهانیان را تهدید می کند،گفـت: مردم دنیا از یاد نبرده اند که این قدرت ها با ادعای وجود سلاح کشتار جمعی درعراق به این کشور حمله کردند و موجب کشته شدن بیش از یک میلیون شهروند بی گناه عراقی شدند ولی امروز خودشان اعتراف می کنند ادعایشان دروغ بوده است .

وی افزود آنها برای این اقدام خودسرانه و غیر قانونی خود و نیز جنایت های صورت گرفته علیه ملت عراق به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند. دبیرشورای عالی امنیت ملی رژیم صهیونیستی را مصداق روشن رفتار دوگانه برخی قدرت ها خواند وافزود: آنها که به خاطر وجود چند سانتریفیوژ برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای سه قطعنامه برضد ملت ایران صادر کرده اند در مقابل تجهیز رژیم صهیونیستی به سلاح هسته ای چه اقدامی انجام داده اند؟

جلیلی خاطرنشان کرد: این سئوال همه ملت های منطقه است که چه کسانی این سلاح ها را دراختیار این رژیم نا مشروع قرار داده اند و چه اقدامی برای خلع سلاح این رژیم صورت گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به رفتار دوگانه و متناقض برخی قدرها با ملت ایران، گفت: همین قدرت ها زمانی که صدام از سلاح شیمیایی بر ضد مردم ما استفاده کرد، کوچک ترین اقدامی انجام نداند و همین قدرت ها هستند که صلاح هسته ای را امروز در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده اند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی بهترین راه خلع سلاح جهانی را تقویت ان. پی. تی و ارتقاء نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی دانست و درعین حال افزود: خلع سلاح جهانی زمانی محقق می شود که کشورها بتوانند در قبال انجام تکالیف از حقوق مربوط به خود نیز برای بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته یی برخوردار باشند.

جلیلی با اشاره به تلاش برخی از قدرتها برای انحصاری کردن استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، گفت : بهره مندی از انرژی صلح آمیز هسته ای حق همه ملت هاست و انحراف از این مسیرازهیچ کس پذیرفتنی نیست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ژاپن و ایران را قربانی سلاح های کشتار جمعی خواند و خواستار تلاش دو کشور برای سامان دهی جبهه فعالی برای خلع سلاح جهانی شد .

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه تمامی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران قانونی و بر اساس مقررات آژانس و در چارچوب معاهده ان . پی . تی است،‌ حمایت مکرر 120 کشور جنبش عدم تعهد از فعالیت صلح آمیز هسته ای کشورمان را یادآورشد و آن را نشان دهنده انزوای رویکرد غیر منطقی برخی قدرت ها برای القای فضای دروغین در مورد فعالیت های صلح آمیز هسته یی که از سوی بند 6 معاهده آن پی تی آن را اجرا نمی کنند واز سویی دیگربا اعمال فشارهای غیر قانونی کشورهای دیگر را از حقوق اصلی خود محروم می نمایند،دانست .

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در بسته پیشنهادی خود خواستار سازوکار جهانی برای اجرای کامل، یکسان وبرابر معاهده ان پی تی برای همه کشورها اعم از دارندگان سلاح هسته ای وکشورهایی است که خواهان بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته یی هستند .

سعید جلیلی در پاسخ به سئوالی در باره موضوع تبادل سوخت راکتور تهران گفت: قرار دادن شروط مختلف برای تبادل سوخت نه تنها نشانگر رویکرد سیاسی به یک معامله ساده تجاری است بلکه موجب سلب اعتماد ملت ها می شود.

دبیرشورای عالی امنیت ملی درپاسخ به سوال خبرنگاری درباره احتمال وضع تحریم های جدید برضد ایران درصورت نپذیرفتن شروط غرب برای تامین سوخت راکتور یادشده افزود: بسیار مضحک است که به خاطر این که ملتی نخواهد از آنها سوخت بخرد، آن ملت را تحریم کنند. جلیلی با انتقاد از رفتار برخی از قدرتها در اعمال شروط برای دادن سوخت راکتور تهران گفت این موضوع ثابت کرد که غنی سازی اورانیوم درایران نه تنها به نفع ملت ایران بلکه یک ضرورت حیاتی برای تامین نیازهای درمانی ورفاهی ایران است واین اقدام آنها نشان داد اگر ایران اورانیوم 5/3 درصد نداشت آنها حاضر به تامین سوخت برای تولید داروهای حیاتی مورد نیاز ما نبودند .

دبیر شورای عالی امنیت ملی در باره گفتگوهایش با معاون وزیر امورخارجه امریکا درنشست اول اکتبر ژنو، گفت: آن چه مهم است. اینکه نگاه و رفتار آمریکا در شکل دشمنی با ملت ایران تغییر کند .

وی افزود: ما هیچ گونه تغییری در ماهیت و رفتار آمریکایی ها مشاهده نکرده ایم و براین مبنا تا زمانی که این ماهیت و رفتار تغییرنکند هیچ گونه مذاکره یی میان ما و آنها شکل نخواهد گرفت . سعید جلیلی دربخش دیگری از این نشست خبری با تشریح چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گفت:‌ تهران خواهان ایجاد مناسبات بین المللی برمبنای صلح، عدالت و سعادت برای همه ملت ها و همکاری همه دولت های مستقل جهان است .

دبیر شورای عالی امنیت ملی تلخ ترین واقعیت عصر کنونی را تلاش برخی قدرت ها برای شکل دهی مناسبات بین المللی بر مبنای قدرت های سخت افزاری و آن هم ازنوع جنگ افزار نظامی دانست و تاکید کرد: این رویکرد حاصلی جز خطر تکرار وقایع فجیع هیروشیما برای بشریت نخواهد داشت.

جلیلی افزود:‌هر چند رویکرد قدرت مدار در مناسبات جهانی شکست های متعددی را تجربه کرده است ولی متاسفانه همان قدرت ها که ادعای تغییر در رویکرد خود را دارند نیز در همان مسیر گذشته قدم می گذارند .

دبیر شورای عالی امنیت ملی با خاطر نشان ساختن نزدیک به ده سال اشغال افغانستان گفت: این موضوع نشان داد حل مشکل این کشوربا سلاح ممکن نیست اما برخی در راهبردهای جدیدشان همچنان افزایش نیروهای نظامی را مطرح می کنند .

جلیلی بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را مبنای مناسبی برای شکل دهی به مناسبات صحیح بین المللی خواند و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران پس از سی سال تجریه موفق مردم سالاری دینی و با پشت سرگذاشتن انتخاباتی با 85 درصد مشارکت مردمی آماده به کارگیری همه ظرفیت های خود برای تنظیم مناسبات بین المللی برمبنای صلح، عدالت و سعادت است .