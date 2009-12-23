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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

کمک یک میلیارد ریالی به تیم بسکتبال شهرکرد

کمک یک میلیارد ریالی به تیم بسکتبال شهرکرد

شهرکرد - خبر گزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار استان چهار محال بختیاری از کمک یک میلیارد ریالی تربیت بدنی استان به تیم بسکتبال استان خبر داد.

شهرام محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در جلسه ای بررسی مشکلات تیم بسکتبال استان چهار محال و بختیاری مشخص شد تا آخر امسال صد میلیون تومان برای برطرف کردن مشکلات تیم بسکتبال به این تیم داده شود.

محمدی افزود: مسئولان استان نیز برای پیدا کردن یک اسپانسر خصوصی خوب برای تیم بسکتبال کمک خواهند کرد.

وی با بیان اینکه مشکلات مالی تنها دلیل باخت این تیم نیست، بیان داشت: این موضوع یک عامل مشخص کننده برای باخت های تیم بسکتبال نیست و باید مسائل تاکتیکی تیم هر برطرف شود.

محمدی با بیان اینکه مسئولان کادر فنی باید دلیل اصلی باختهای پی در پی را توضیح دهند، یاد آور شد: متخصصین امر ورزش به خصوص بسکتبال باید مشکلات تیم بسکتبال را ریشه یابی کنند تا به نتایج خوب برسند.

کد مطلب 1004940

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