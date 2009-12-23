کمک یک میلیارد ریالی به تیم بسکتبال شهرکرد

شهرام محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در جلسه ای بررسی مشکلات تیم بسکتبال استان چهار محال و بختیاری مشخص شد تا آخر امسال صد میلیون تومان برای برطرف کردن مشکلات تیم بسکتبال به این تیم داده شود.

محمدی افزود: مسئولان استان نیز برای پیدا کردن یک اسپانسر خصوصی خوب برای تیم بسکتبال کمک خواهند کرد.

وی با بیان اینکه مشکلات مالی تنها دلیل باخت این تیم نیست، بیان داشت: این موضوع یک عامل مشخص کننده برای باخت های تیم بسکتبال نیست و باید مسائل تاکتیکی تیم هر برطرف شود.

محمدی با بیان اینکه مسئولان کادر فنی باید دلیل اصلی باختهای پی در پی را توضیح دهند، یاد آور شد: متخصصین امر ورزش به خصوص بسکتبال باید مشکلات تیم بسکتبال را ریشه یابی کنند تا به نتایج خوب برسند.