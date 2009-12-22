به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کلیم‌الله وثوقی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سالهای گذشته تعداد 15 نقطه حادثه خیز استان زنجان اصلاح شده و با توجه به آمار 64 نقطه حادثه‌ خیز در محورهای مواصلاتی استان روند اصلاح نقاط حادثه خیز مطلوب است.

وی ادامه داد: در راستای برطرف شدن نقاط حادثه‌ خیز این نقاط تقسیم‌ بندی شده است که برای اجرای برنامه‌های تدوین شده برنامه‌های بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌مدت اتخاذ شده است.

وثوقی با اشاره به اینکه در حال حاضر سه هزار کیلومتر راه روستایی است، افزود: 90 درصد روستاهای استان از راه ‌های مناسب دسترسی برخوردار هستند که از این میزان 60 درصد استان آسفالت شده است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان زنجان میانگین راه ‌روستایی آسفالت شده در کشور را 50 درصد عنوان کرد و گفت: در سال جاری با اختصاص 9 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای 69 پروژه راه روستایی در دست اجرای طرحهای بهسازی و آسفالت است.

وثوقی با بیان اینکه تلاش می ‌شود آسفالت راه‌های روستایی در راه‌ های دسترسی روستاهایی پر جمعیت انجام شود، افزود: در برخی از شهرهای استان مانند خرمدره و ایجرود همه راه روستای آسفالت و بهسازی شده ‌اند.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان زنجان افزود: به منظور بهسازی و آسفالت و احداث 305 کیلومتر از راه‌های روستایی استان، طی سال گذشته 12 میلیارد تومان هزینه شده است.