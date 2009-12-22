مهدی رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سنگ آهن بافق یزد بعد از یک وقفه چند ساله مجددا موفق به کسب سهمیه لیگ برتر شد تا امسال با تیمی جوان و تازه کار به مصاف حریفان قدرتمندی در لیگ برتر هندبال برود.

وی با اشاره به سومی این تیم در جدول رده بندی لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور افزود: باید واقع نگر باشیم، هر چند ما هم اکنون در رده سوم جدول قرار داریم اما این مسئله بدلیل قرعه خوب ما در ابتدای این رقابتها است و قطعا در هفته‌های آینده در مصاف با تیم‌های قدرتمندی چون فولاد، ذوب آهن و مس در جدول رده‌بندی سقوط خواهیم کرد.

سرمربی تیم هندبال سنگ آهن بافق یزد خاطرنشان کرد: البته ما این موفقیت را مدیون زحمات هندبالیست‌های جوان و گمنام تیم‌مان هستیم که با بازیهای خوب خود می‌توانند آینده درخشانی را در هندبال استان داشته باشند. این بازیکنان به حدی در برابر تیم‌های حریف خود مسابقه دادند که ما در برابر تیم قدرتمند شهرداری زرند کرمان تنها با یک اختلاف نتیجه را واگذار کردیم.

وی تصریح کرد: هدف اول سرمایه گذاری مسئولین باشگاه سنگ آهن بافق یزد باقی ماندن در لیگ برتر هندبال است تا در سالهای آینده شرایط بهتری را برای جوانان این شهر فراهم کنیم و بتوانیم جایگاه مناسبی را در جدول لیگ بدست آوریم.

رهبری تاکید کرد: این باشگاه امکانات خوبی را برای پیگیری برنامه های حرفه ای یک تیم ورزشی غیر فوتبال دارد و هرچند بضاعت مالی ما مانند بسیاری از تیم‌های دیگر در اجرای برنامه‌های تدارکاتی خارج از کشور یا در اختیارگیری بازیکنان خارجی و درجه یک کم است اما هدف باشگاه ایجاد انگیزه در بین مردم و الگوسازی برای پرداختن به ورزشی مانند هندبال است.