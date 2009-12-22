پرویز شاهقلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در فرخشهر با بیان اینکه این طرح قدیمی از سال 80 کار خود را در این شهر این طرح شروع شد، اظهار داشت: طرح بنای فرهنگی آصف ضعیف ترین طرح فرهنگی است.

وی افزود: در حال حاضر این طرح هشت سال به طول انجامیده و مشخص هم نیست تا چه زمانی طول بکشد.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود 150میلیون تومان و شاید هم بیشتر هزینه شده است بیان داشت: در سال گذشته قرار شد که با این طرح 80 میلیون تومان هزینه شود که تنها 50 میلیون تومان تخصیص داده شده است.

شاهقلیان با بیان اینکه شورای شهر به وظیفه خود عمل کرده و مسئولان میراث فرهنگی جلسه گذاشته و نامه های در این راستا با ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوشته است، بیان داشت: سرعت پیشرفت این پروزه هنوز اندک می باشد.

وی با بیان اینکه این طرح از نظر بودجه ای یک سال عقب است، تصریح کرد: مسئولان این طرح هر ساله به شهرداری و شورای شهر قول آخر سال و سال آینده را برای اتمام این پروزه را می دهند اما این طرح بعد از هشت سال هنوز به نتیجه ای نرسیده است و دو یا سه سال دیگر این پروژه ادامه می یابد.