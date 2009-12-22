به گزارش خبرنگار مهر مهدی تاج روز سه شنبه با بیان این که فدراسیون فوتبال درباره تورنمنت قطر و عدم برگزاری بازی در روز عاشورا بیانیه ای صادر کرده است، گفت: با توجه به اینکه دیدار اول تیم ملی کشورمان مقابل کره شمالی در عصر روز عاشورا بود، بر اساس دستور سازمان تربیت بدنی درخواستی به فدراسیون قطر مبنی بر تغییر یک روزه این بازی به روز دوشنبه هفتم دی ماه ارائه شد تا در صورت موافقت این فدراسیون دیدار اول تیم ملی کشورمان در روز دوم تورنمنت انجام شود که با توجه به ایام سوگواری مورد موافقت فدراسیون قطر برای تغییر کلیه بازی های روز اول قرار گرفت وبر همین اساس برنامه بازی ها از سوی فدراسیون قطر اعلام خواهد شد.

تاج تصریح کرد: این برنامه ریزی با توجه به محدودیت زمانی لیگ برتر، برگزاری سه بازی با توالی سه روز استراحت در بین هر یک و بازی 6 ژانویه (16 دی) با سنگاپور تدوین شده است.

نایب رییس فدراسیون فوتبال ادامه داد: از طرف دیگر برگزاری زودتر این بازیها نیز به دلیل تلاقی با سایر رویدادها و مسابقات فصلی امکان پذیر نبوده و اساساً تصمیم گیری در خصوص این زمان بندی در حوزه اختیارات فدراسیون قطر است.