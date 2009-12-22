به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بر این اساس وزرای هیئت دولت در سومین دور از سفر هیئت دولت به استان فارس ضمن حضور در هر شهرستان در شورای اداری منطقه شرکت خواهند کرد و مشکلات و مسائل شهرستانها را مورد بررسی قرار خواهند داد.

بر این اساس وزیر ارشاد در شهرستان خرمبید مستقر شده و ضمن افتتاح دو پروژه در این شهرستان در برنامه های دیگر شرکت خواهد کرد همچنین وزیر مسکن نیز به شهرستان داراب سفر خواهد کرد.

وزیر کشور نیز در شهرستان شیراز چندین پروژه را مورد بهره برداری قرار خواهد داد که از جمله آن می توان به نیروگاه بیوگازسوز برمشور اشاره کرد.

وی در ادامه در شورای اداری شهرستان شیراز حضور خواهد یافت.

بر این اساس معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت در شهرستان قیر و کارزین حضور خواهد یافت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز به شهرستان کازرون سفر می کند.

ستادهای مردمی در ادارات فارس تشکیل شد

به گزارش مهر، در جریان سفر هیئت دولت به فارس ستادهای ارتباطات مردمی نیز در ادارات و ارگانهای استان فارس تشکیل شده است. بهزیستی، اداره کل بیمه خدمات درمانی، دفتر نظارت همگانی نیروی انتظامی استان فارس و... از جمله ستادهایی بوده که در ارگانهای فارس راه اندازی شد.

نمایندگان رئیس جمهور در هریک از این اداره ها حضور یافته و به مسائل و مشکلات مردمی رسیدگی خواهند کرد.