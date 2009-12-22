به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی شکری روز سه شنبه با اعلام این خبر، افزود: "ما به عنوان اعتراض مقدماتی به دعوی مطروحه از سوی شرکت آلفا، اعلام کردیم که طرح توامان دعوی علیه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس موجه نیست و باید به صورت مجزا مطرح و رسیدگی شود."

وی با اشاره به تایید این استدلال از سوی داور جدید این پرونده، تصریح کرد: "CAS رسیدگی به این اعتراض را به داور جدید پرونده ارجاع داده بود که پس از منصوب شدن این داور یونانی و بعد از چند مکاتبه صورت گرفته از سوی باشگاه، این اعتراض ما پذیرفته شده است."

شکری گفت: "در رای ابلاغ شده، ضمن تایید استدلال باشگاه و تاکید بر این موضوع که بین این دو باشگاه در این خصوص قراردادی منعقد نشده، شرکت آلفا موظف شده است تا پنجم ژانویه نسبت به طرح دعوی مجزا و پرداخت هزینه های مجزا برای هریک، اقدام شود در غیر این صورت دیوان نسبت به رد دعوی شرکت آلفا در این خصوص اقدام خواهد کرد."

این دعوا از آنجا آغاز شد که در زمان مدیریت های قبلی پرسپولیس قراردادی با این شرکت منعقد شد تا دو تیم استقلال و پرسپولیس با حضور در آمریکا چند بازی دوستانه برگزار کنند اما با کم کاری دو باشگاه ایرانی، شرکت آلفا برای دریافت غرامت به دادگاه بین المللی ورزشی شکایت کرد.