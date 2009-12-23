سطح کیفی متقاضیان شرکت در جشنواره موسیقی پایین است

مسعود نجفی سرپرست گروه موسیقی "نوای مخالف" که سال گذشته در بخش موسیقی سنتی جشنواره موسیقی فجر مقام آورد ضمن بیان این مطلب گفت : برای حضور در یک رویداد فرهنگی که در سطح بین المللی برگزار می شود باید انگیزه های لازم وجود داشته باشد اما متاسفانه در شرایطی که هنر موسیقی مهجور تر از همه دوران ها است انگیزه کافی برای آماده کردن گروه وجود ندارد به همین دلیل ترجیح می دهم مانند بسیاری از گروه ها تنها نظاره گر باشیم .

این نوازنده سنتور در پایان به فعالیت های این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : سال گذشته در جشنواره بیست و چهارم مقام برتر در حوزه موسیقی سنتی را کسب کردیم و بنابر قولی که ریاست دفتر موسیقی مبنی بر ضبط آلبوم داده بود در حال حاضر یک استودیو در اختیار گروه قرار گرفته و مشغول ضبط آلبوم"آفتاب صبح امید" در دستگاه چهارگاه هستیم.