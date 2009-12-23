  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۰۲

سرپرست گروه "نوای مخالف":

سطح کیفی متقاضیان شرکت در جشنواره موسیقی پایین است

سطح کیفی متقاضیان شرکت در جشنواره موسیقی پایین است

کیفیت و سطح کیفی بیشتر گروه های متقاضی شرکت در بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر پایین است .

مسعود نجفی سرپرست گروه موسیقی "نوای مخالف" که سال گذشته در بخش موسیقی سنتی جشنواره موسیقی فجر مقام آورد ضمن بیان این مطلب گفت : برای حضور در یک رویداد فرهنگی که در سطح بین المللی برگزار می شود باید انگیزه های لازم وجود داشته باشد اما متاسفانه در شرایطی که هنر موسیقی مهجور تر از همه دوران ها است انگیزه کافی برای آماده کردن گروه وجود ندارد به همین دلیل ترجیح می دهم مانند بسیاری از گروه ها تنها نظاره گر باشیم .

این نوازنده سنتور در پایان به فعالیت های این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : سال گذشته در جشنواره بیست و چهارم مقام برتر در حوزه موسیقی سنتی را کسب کردیم و بنابر قولی که ریاست دفتر موسیقی مبنی بر ضبط آلبوم داده بود در حال حاضر یک استودیو در اختیار گروه قرار گرفته و مشغول ضبط آلبوم"آفتاب صبح امید" در دستگاه چهارگاه هستیم. 

کد مطلب 1005001

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها