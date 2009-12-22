به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ‌تقی رضایی ظهر سه شنبه در بازدید از پروژه‌های مسکن مهر زنجان، با بیان اینکه در زمان حاضر تلاشهای مضاعفی جهت آماده سازی این تعداد واحد مسکونی مهر در استان انجام می شود افزود:‌ پیشرفت پروژه های مسکن مهر در این استان مطلوب و قابل قبول است.

وی سرعت گرفتن روند ساخت واحدهای مسکونی مهر را وابسته به شرایط مالی اعضا و پرداخت به موقع تعهدات آنان به شرکت تعاونی مهر عنوان کرد و ادامه داد:‌ ‌برای تکمیل این پروژه ها در زمان حاضر هیچ مشکلی در استان وجود ندارد.

رضایی با اشاره به حل مشکل سوخت این پروژه ها باتوجه ویژه استاندار زنجان و همکاری شرکت نفت ادامه داد:‌ پیمانکار این پروژه ها در زمان حاضر با تمام توان مشغول ادامه کار است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان به تسهیلات بانکی قابل پرداخت به این پروژه ها اشاره کرد و گفت: بانک مسکن در سه مرحله شامل پایان فوندانسیون،‌ اتمام سقف آخر و پایان سفتکاری این تسهیلات را پرداخت می کند.

رضایی همچنین از مالکین زمین در شهرهای استان که می‌توانند شرایط مسکن مهر را احراز کنند، خواست تا با ارائه سند مالکیت خود به سازمان مسکن و شهرسازی استان از مزایای این طرح استفاده کنند.

وی ادامه داد: مالکان بافت‌های فرسوده که قصد نوسازی واحد مسکونی خود را دارند نیز می‌توانند از 425 واحد سهمیه استان زنجان استفاده کنند و از150 میلیون ریال وام بدون سپرده برای نوسازی منازل خود بهره مند شوند.