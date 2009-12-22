به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، نیروهای ویژه آمریکایی تاکنون چندین عملیات مخفی در مناطق قبیله نشسن پاکستان انجام داده اند که این عملیاتها بخشی از جنگ مخفی آمریکا در این منطقه است.

در همین رابطه یکی از افسران سابق نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) می گوید : فقط یکی از عملیات های مخفی تا کنون گزارش شده که البته زمان آن هم دقیقا ذکر نشده است. این عملیات در فاصله زمانی 2003 تا 2008 انجام شده و در آن نیروهای ویژه آمریکایی با بالگرد در این منطقه پیاده شده در مرز پاکستان و افغانستان مستقر شده و پس از انجام عملیات منطقه را ترک کرده اند اما هیچگاه مقامات پاکستان از این عملیات و جزئیات آن مطلع نشدند. دولت پاکستان کاملا از این عملیات بی اطلاع بوده و این یکی از مسائلی است که ما نمی توانیم به صورت رسمی درباره آن صحبت کنیم.

گاردین می نویسد : این عملیات ها یکی از مواردی است که آمریکا حساسیت زیادی درباره آن دارد و این در حالی است که مردم پاکستان نیز به شدت از بمباران مناطق مرزی کشورشان با افغانستان توسط جنگنده های بدون سرنشین آمریکا عصبانی هستند.

گادرین می نویسد : این عملیاتهای مخفی با هدف بازداشت و یا کشتن اعضای القاعده انجام می شود و به گفته برخی افراد آگاه تعداد آنها در سالهای خیر افزایش یافته است.

آمریکا در حالی این عملیاتها را در انجام می دهد که چند روز قبل اعلام شد آمریکا در استراتژی جدید خود در افغانستان تمرکز خود را از روی تحت تعقیب قرار دادن اعضای القاعده بر روی تحت تعقیب قرار دادن اعضای طالبان تغییر داده است و به این منظور عملیات های ویژه خود در افغانستان را افزایش می دهد.

بر همین اساس شمار عملیات های ویژه در افغانستان در ماه های اخیر چهار برابر شده و برای مثال فقط در ماه نوامبر ( ماه گذشته ) 90 مورد از این گونه عملیات ها انجام شده در حالی که تعداد این عملیاتها در ماه می 20 مورد بود.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر محل اصلی انجام عملیات های ویژه آمریکا شرق و جنوب افغانستان هستند. این عملیات ها اولین تغییر محسوس استراتژی آمریکا در افغانستان را به تصویر می کشد.