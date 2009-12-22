به گزارش خبرنگار مهر در اراک، داود عابدی ظهر سه شنبه در نشست مشترک روسای شوراهای شهر استان مرکزی با رویکرد بررسی راهکارهای تعامل شهرداران با شرکت توزیع نیروی برق استان در اراک افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بیش از 500 هزار مشترک دارد که برای وصول مطالبات این شرکت از آنان با مشکلات جدی روبرو هستیم که این موضوع بر سطح ارائه خدمات به مشترکان تاثیر منفی گذاشته است.

وی اضافه کرد: وزارت نیرو برای تامین هر کیلووات ساعت برق در کشور 45 تومان بدون هزینه پرداختی برای تامین سوخت پرداخت می کند و تنها یک سوم از این مبلغ را در قالب قبض از مشترکان خود دریافت می کند که خلا دریافتی از محل فروش و هزینه های تولید هر کیلووات ساعت برق سبب وارد شدن فشارهای سنگینی بر این وزارتخانه شده است.

عابدی با اشاره به اینکه برای تامین بخشی از کمبودهای صنعت برق در سال گذشته دولت مجوز برداشت، سه میلیارد دلار ارز از محل صندوق ذخیره ارزی را به صنعت برق اعطا کرد، اظهار داشت: با اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی در سال جاری، دولت این مجوز را به این صنعت برای جبران مابه التفاوت هزینه های تولید برق تا فروش آن را صادر نکرد که این موضوع سبب بروز مشکل در صنعت تولید برق کشور شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی رشد مصرف برق را در کشور نگران کننده خواند و افزود: دولت برای کنترل میزان مصرف انرژی در کشور طرح هدفمند کردن یارانه ها را در دستور کار قرار داده است که به موازات آن توزیع لامپهای کم مصرف نیز از دیگر رویکردهایی بوده که در این راستا به انجام رسیده است.

وی ادامه داد: در استان مرکزی از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و 200 هزار شعله لامپ کم مصرف در میان مشترکان با یارانه 50 درصدی توزیع شده ضمن اینکه نسبت به اصلاح روشنایی معابر، پارکها و خیابانها با استفاده از الگوهای جدید اقدام شده است که این اقدامات در کنترل مصرف انرژی الکتریکی مناسب بوده است، می طلبد دستگاه ها و سازمانهای دیگر نیز همگام با سال اصلاح الگوی مصرف در مصرف انرژی الکتریکی توجه بیشتری از خود نشان دهند.

مدیرکل دفتر شهری استانداری مرکزی نیز گفت: شوراهای شهر و شهرداری های استان بر اساس قانون موظف هستند که بهای برق مصرفی خود را در پارکها و معابر به شرکت توزیع نیروی برق استان پرداخت کنند.

کیومرث محمودی افزود: برخی از شهرداری ها و شوراهای شهر بدهی به شرکت توزیع نیروی برق دارند که باید با برنامه ریزی و اختصاص بودجه نسبت به پرداخت این دیون اقدام کنند.

وی اضافه کرد: شرکت توزیع نیروی برق و دیگر دستگاه های خدماتی نیز باید تعامل خود را با شهرداری ها و شوراهای شهر افزایش دهند و کندمانها و حفاری های خود را در مواقعی به انجام برسانند که به مبلمان شهری کمترین آسیب وارد شود و از دوباره کاری شهرداری ها در آسفالت معابر و خیابانها و تحمیل هزینه های زائد در این زمینه جلوگیری شود.

در این نشست روسای شوراهای شهر استان مرکزی هر یک با اشاره به مشکلات فراروی مدیریت شهری در استان مرکزی از شرکت توزیع نیروی برق خواستند که با افزایش تعامل خود و ارائه برنامه های عمرانی و خدماتی به شهرداران زمینه را برای توسعه هر چه بیشتر شهرها فراهم کنند.

روسای شوراهای شهر در ادامه از مسئولان خواستند که مصوبه دولت در مورد پرداخت بهای برق مصرفی در پارکها و معابر را که تا پیش از این به صورت رایگان در اختیار شهرداری ها قرار می گرفت را به صورت مجدد مورد تاکید قرار دهند.