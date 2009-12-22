به گزارش خبرگزاری مهر، پنجشنبه گذشته در جلسه ای که با حضور باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و چارلز بالدن رئیس ناسا برگزار شد مقرر شد که تا پایان دهه آینده انسان به ماه بازگردد. سپس کمی پس از این سفر، قدم به یکی از قمرهای مریخ بگذارد و سرانجام خاک سیاره سرخ را لمس کند.

گزارش این جلسه که در مجله علمی "ساینس اینسایدر" منتشر شده است نشان می دهد که اوباما قصد دارد از کنگره درخواست پرداخت یک میلیارد دلار بیشتر به ناسا را ارائه کند. این پول صرف توسعه پروژه هایی خواهد شد که در سالهای آینده انسان را به فراتر از مرزهای اتمسفر زمین خواهند رساند. با این مبلغ که به 16 میلیارد دلار بودجه سال 2011 ناسا افزوده خواهد شد آژانس فضایی آمریکا باید موشک جدیدی را بسازد که جایگزین موشکهای "آرس 1" و "آرس 5" شود.

ایده ساخت سری موشکهای "آرس" در سال 2004 و زمانی که بوش خبر از فتوحات فضایی آینده انسان داد ارائه شد. برپایه این طرح، وظیفه موشک "آرس 1" حمل کپسول "اوریون" به اطراف زمین است. کپسول اوریون ظرفیت حمل چهار فضانورد را خواهد داشت. این درحالی است که موشک "آرس 5" باید بتواند انسان را به سایر اجرام آسمانی منظومه شمسی برساند. بر طبق پیش بینی ها این موشک تا سال 2018 آماده فعالیت خواهد شد. بنابراین فرضیه رسیدن انسان به ماه نمی تواند زودتر از سال 2020 تحقق یابد.

در اینجا این سئوال مطرح می شود که آیا اختصاص تنها یک میلیارد دلار بیشتر برای دستیابی به چنین اهداف بزرگی کافی خواهد بود؟ برطبق نظریه "کمیسیون آگوستین" پاسخ به این سئوال منفی است. این کمیسیون به درخواست اوباما و با هدف مطالعه بهتر برای کشفیات فضایی انسان و محاسبه بودجه ناسا تاسیس شده است.

بررسیهای آگوستین نشان می دهد که برای رفتن به ماه تا سال 2020 به جای یک میلیارد دلار به سه میلیارد دلار بیشتر نیاز است. بنابراین رئیس جمهور آمریکا چگونه می خواهد با تنها یک میلیارد دلار اضافی به این اهداف دست یابد؟

در این راستا کمیسیون آگوستین پیشنهاد داده است که ناسا می تواند از سایر آژانسهای فضایی دنیا به خصوص آژانس فضایی اروپا، ژاپن و کانادا در ساخت کپسولی برای فرود آمدن به روی ماه و کشفیات آینده بر روی مریخ درخواست کمک و همکاری کند.

به گزارش مهر، در پایان ماه اکتبر اولین نمونه آزمایشی موشک "آرس 1" پرتاب شد. در این خصوص "باز آلدرین" دومین انسانی که در سال 1969 پس از نیل آرمسترانگ قدم بر روی ماه گذاشت اظهار داشت: "پرتاب این نمونه آزمایشی تنها به دلایل سیاسی اتفاق افتاد و نتوانست هیچ کمکی به توسعه این پرتاب کننده جدید کند. آرس 5 نیز که در حال حاضر تنها طرحی بر روی کاغذ است و تا تبدیل شدن به یک پروژه واقعی راه بسیاری در پیش دارد. برای کشفیات فضایی عمیق ما به یک موشک واقعی در یک مفهوم جدید نیاز داریم که بسیار پرقدرت از موشکهای گذشته باشد."

در اینجا ذکر یک سئوال دیگر ضروری است: اگر شاتلهای فعلی تا سال آینده بازنشسته شوند، انسان چگونه قادر خواهد بود خود را حتی به ایستگاه فضایی بین المللی برساند؟ آلدرین در پاسخ به سئوال توضیح داد: "به نظر من فضا باید به بخش صنایع خصوصی سپرده شود. احتمال ساخت ماشینهایی که بتوانند ما را به فضا برسانند در بخش خصوصی بیشتر است."

در این راستا شرکت SpaceX در روزهای آینده آماده است تا کپسول ساخت خود را به طرف ایستگاه فضایی پرتاب کند. این کپسول می تواند تا سال 2010 برای حمل انسان وارد خدمت شود. همچنین جووانی بینیامی عضو شورای آژانس فضایی اروپا چند روز پس از پرتاب نمونه آزمایشی موشک "آرس 1" در گفتگو با مهر اظهار داشت: " آزمایش چند روز قبل، تست کامل Ares-1 نبود بلکه تنها یک آزمایش اولیه بود. فکر نمی کنم که این موشک یک مدل نهایی باشد که بتواند کپسولی مثل آپولو را به ماه حمل کند. نمی دانم که آیا ناسا تصمیم خواهد گرفت که در سال 2020 به ماه بازگردد یا خیر، اما در حال حاضر مشکل واقعی ناسا این است که با ایستگاه فضایی باید چه بکند!"

این عضو اسا که یکی از مخالفان شماره یک ایده آمریکا در بازگشت انسان به ماه است در مقدمه مقاله ای که در آستانه چهلمین سالگرد سفر انسان به تنها قمر زمین در ماهنامه علمی "وایرد" منتشر کرد، نوشت: " در ژانویه 2004 جورج دبلیو بوش یکی از شاهکارترین فکرهای خود را به دنیا اعلام کرد: ایالات متحده آمریکا به روی ماه بازخواهد گشت. این فکر قبل از مشورت با ناسا و کشورهایی که از سالها قبل در ماجراهای فضایی آمریکا سهیم هستند اعلام شد. در حقیقت روح این اعلام می خواست شبیه به اعلامهای "کندی" باشد اما در دنیایی که دیگر اساسا با دنیای دوره کندی تفاوت کرده بود. روح ماجرا از فتوحات علمی سال 1961 خبر می داد که دیگر کاملا از میان رفته بودند. پس از "اسپاتنیک" (1957) و گاگارین (1961)، کندی از مغزهای خود پرسید: "یک کلام! چگونه می توانیم با روسها نبرد کنیم؟" به این ترتیب ناسا ناگهان تولد اولین "ماموریت غیرممکن" را اعلام کرد اما بعدها فهمید که بودجه این ماموریت به سطحی رسید که هرگز تصور آن را نمی کرد. این درحالی است که بوش در سال 2004 هیچ حریف واضحی برای مبارزه نداشت و کسپول روسی سایوز و شاتلهای آمریکا نیز در کنار یکدیگر به ایستگاه فضایی بین المللی سفر می کردند. پس چرا بوش خبر بازگشت آمریکا به فضا را اعلام کرد؟ حتی هنوز هم تمام دنیا این سئوال را می پرسد و ما اروپاییها که به کارهای فضایی مشغول هستیم نیز این سئوال را می پرسیم."

اکنون باید منتظر اظهارات رسمی باراک اوباما درخصوص آینده فضایی آمریکا ماند. این سخنان در پایان سال جاری و یا ابتدای سال 2010 اظهار خواهند شد.