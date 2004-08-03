ابراز نگراني اتحاديه اروپايي ازگسترش شهرك سازي در كرانه باختري

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، اتحاديه اروپايي روزسه شنبه درخصوص طرحهاي رژيم صهيونيستي براي ساخت و ساز 600 واحد در يك شهرك صهيونيست نشين در كرانه غربي شديدا ابراز نگراني كرد.

رياست اتحاديه اروپايي كه كشورهلند آن را به عهده دارد دربيانيه اي ضمن ابرازمخالفت اين اتحاديه با چنين طرحهايي گفت: اين طرح با متن و روح طرح صلح "نقشه راه" مغايرت دارد.

وي مقامات تشكيلات خودگردان فلسطين و رژيم اسراييل را به التزام به طرح "نقشه راه " وهمكاري مطمئن با كميته چارجانبه متشكل از اتحاديه اروپايي ، آمريكا ، سازمان ملل متحد و روسيه فراخواند.

منابع سياسي اسراييلي دوشنبه گذشته ازطرح آريل شارون نخست وزيراسراييل براي احداث 600 واحد مسكوني درشهرك صهيونيست نشين معاليه ادوميم واقع در نزديكي شهر قدس خبر داده بودند.