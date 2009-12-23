مواجهه با لغزش خواص هوشمندانه باشد / رمز بقای روحانیت استقلال است

مهندس عباس سلیمی نمین در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود : روحانیت در این مقطع زمانی با ارائه درست درس ها وعبرت های عاشورا باید پیام آور آرامش برای جامعه باشد.

سلیمی نمین با اشاره به نقش روحانیت در شرایط فعلی گفت: روحانیون در میان خواص و نخبگان نقش برجسته ای نسبت به دیگران دارند و این نقش از آنجا ناشی می شود که روحانیون در سطوح مختلف جامعه حاضر می شوند و با تمام اقشار نیز در ارتباط هستند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: روحانیت همواره چراغ راهنمای ملت بوده و ازهمین رو توانسته است بسیاری از تهدیدات و خطرات را به دلیل آگاهی از زمانه شناسایی و به جامعه معرفی کند.

وی با اشاره به اهمیت روحانیون در طول تاریخ ایران گفت: به همین دلیل سیاسیون همواره تلاش کرده اند که این نهاد را مصادره به مطلوب کنند ولی در مقابل نیز روحانیت همواره نشان داده است که آزاد اندیشی و فراجناحی بودن خود را فدای منافع مقطعی نمی کند.

این نویسنده و پژوهشگر تاریخ ، رمز بقای روحانیت را استقلال آن دانست و گفت: روحانیون مکانیزمی دارند که آنها را از وابستگی مالی به دولت ها مبرا می کند و همین موجب استقلال آنها شده و از همین روست که حریت همواره در این نهاد موج می زند و راه درست را به جامعه نشان می دهند.