به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی سلاحهای بادی آسیا در دوحه قطر با کسب چهار نشان ارزشمند برای کشورمان به پایان رسید. هرچند در این رقابتها نوجوانان کشورمان در عین شایستگی از کسب سهمیه المپیک نوجوانان بازماندند اما تیمهای رده جوانان و بزرگسالان ایران موفق به کسب یک نشان نقره در تفنگ بادی جوانان (مردان) و سه مدال برنز تیمی در تفنگ و تپانچه مردان (بزرگسالان) و تپانچه زنان (جوانان) شدند.
تیراندازان ارزش سرمایه گذاری را دارند
سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از نتیجه تیراندازان در قطر گفت: این موفقیت در سایه یک تلاش همگانی بدست آمده و نشان میدهد که با سرمایهگذاری اندک و برنامهریزی مناسب میتوان نتایج خوبی کسب کرد. تیراندازان با این شرایط میتوانند توانمندیهای خود را به نمایش بگذارند.
رسانهها در انتخاب رشتههای ورزشی گزینشی برخورد میکنند
وی با گلایه از عملکرد رسانههای خبری کشورمان تصریح کرد: گلایه اصلی ما از عملکرد اصحاب رسانه است که متاسفانه به نوعی در انتخاب رشتههای ورزشی گزینشی برخورد میکنند. توقع این است که وقتی این ورزشکاران بعد از سالها توانستهاند چنین موفقیت ارزشمندی را بدست بیاورند باید از نظر معنوی و روحی به آنها انگیزه داده و مورد حمایت قرار بگیرند تا با روحیه بهتری راه قهرمانی را دنبال کنند و مطمئنا این انتظار زیادی از رسانههای خبری نیست.
تیراندازی نیاز به معرفی دارد
وی تاکید کرد: قطعا یکی از مشکلات رشته ورزشی تیراندازی عدم شناخت مسئولان، رسانهها و مردم از این رشته است که اگر همه دست به دست هم بدهند فرصتهای خوبی برای معرفی این رشته وجود دارد. قطعا کسب چنین مدالهایی ارزش توجه و حمایت بیشتر مسئولان و رسانهها را دارد و ما هم چنین توقعی داریم.
برگزاری مسابقات داخلی برای جبران سفرهای برون مرزی
رئیس جدید فدراسیون تیراندازی با مثبت ارزیابی کردن اردوهای داخلی و خارجی این رشته گفت: برگزاری مسابقات داخلی و بین المللی چون جام دوستی و مسابقات غرب آسیا در ایران در شرایطی که نمیتوانستیم تمامی تیمهای تیراندازی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان را راهی رقابتهای برون مرزی متعدد کنیم بسیار ارزشمند بود زیرا تیراندازان از این فرصت استثنایی برای مواجه شدن با رقبای خود استفاده کرده و تجارب خوبی را بدست آوردند.
به کسب مدالهای گوانگژو امیدوار شدیم
هاشمی خاطر نشان کرد: با بدست آوردن این مدالها به کسب مدال در بازیهای آسیایی 2010 گوانگژو امیدوار شدیم و قطعا اگر برنامهها طبق پیش بینیها انجام شود و مشکلات ما در بخشهای مختلف کم شود به این موفقیت میرسیم. توقع ما از مسئولان غیر از حمایتهای معنوی بحث اجرای تعهداتی است که در قبال فدراسیون تیراندازی دارند.
تیراندازان جوایز میلیونی میگیرند
وی با بیان اینکه قطعا طبق اصول حقوق تیراندازان افزایش مییابد، ادامه داد: پیگیر این مسئله هستیم که با اصلاح قوانین و شرایط حقوق تیراندازان افزایش یابد اما این مسئله را به عنوان یک اصل برای ملی پوشان قرار نمیدهیم. معتقدم که باید در هنگام کسب نتیجه از ورزشکار قدردانی شود اما پرداخت حقوق نباید به عنوان یک اصل برای راهیابی به تیم ملی تلقی شود. قطعا برای افزایش انگیزه تیراندازان مدالآور برنامههای خوبی داشته و جوایز میلیونی را در نظر گرفتهایم.
برای کسب سهمیه المپیک نوجوانان فرصت داریم
رئیس فدراسیون تیراندازی با ابراز تاسف از اینکه تیراندازان نوجوان کشورمان از این فرصت طلایی برای کسب سهمیه اولین دوره مسابقات المپیک نوجوانان استفاده نکردند، گفت: کسب این سهمیه در برنامه اصلی ما نبود زیرا نوجوانان اولین تجربه خود را در میادین برون مرزی بدست میآوردند و تعهدی هم برای کسب این سهمیه ندادیم اما تیراندازان با بدشانسی و با اختلاف صدمهای امتیاز این سهمیه را از دست دادند. البته هنوز برای کسب سهمیه فرصت داریم و می توانیم در مسابقات آتی امتیاز حضور در المپیک نوجوانان را به دست آوریم.
تغییرات عمدهای را پیش رو نداریم
وی در پایان با بیان اینکه هیچ برنامهای برای اجرای تغییرات عمده در کادر فنی و مربیان تیمهای ملی ندارد، گفت: باید وضعیت نتایج و شرایط تیراندازان بررسی شود اما در مجموع از عملکرد تیراندازان و کادر فنی آنها راضی هستیم. از "لازلو سوچک" هم رضایت داریم و قرار است این مربی بعد از یک تعطیلات 10روزه بدلیل فرا رسیدن سال نوی میلادی تا المپیک 2012 با ما همکاری کند.
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