به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مصیب محمدیان شمالی ظهر سه شنبه در همایش استانی آشنایی با فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری کشور پاکستان، اظهار داشت: میزان مبادلات مرزی استان کردستان از ابتدای سال جاری تاکنون به بیش از دو میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به رسمی شدن مرز باشماق مریوان در سال 85 و همچنین توجه به توسعه امر صادرات در استان، روند رو به رشد افزایش مبادلات مرزی در کردستان همچنان ادامه دارد و از رقم حدود 300 میلیون دلار در سال 84 به بالای دو میلیارد دلار در 9 ماه سال جاری رسیده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: از مجموع مبادلات مرزی استان رقم یک میلیارد و 500 میلیون دلار آن ترانزیت کالا، 613 میلیون دلار آن صادرات و حدود شش میلیون دلار نیز واردات کالا بوده است که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال جاری به نزدیک سه میلیارد دلار نیز برسد.

شمالی رسمی شدن مرز باشماق و اخذ ردیف ترانزیتی برای آن را یکی از اقدامات بسیار مهم در راستای افزایش مبادلات مرزی در استان کردستان ذکر کرد و افزود: بازار کشور عراق به ویژه شمال این کشور پتانسیل بسیار خوبی برای افزایش سرمایه گذاری را دارد و باید با شناخت دقیق بازار هدف و هچنین ارتقا کیفیت محصولات تولیدی زمینه را برای افزایش هر چه بهتر صادرات کالا فراهم کرد.

وی با اشاره به برنامه های تجار و بازرگانان استان برای فعالیتهای اقتصادی در سایر کشور منطقه بیان داشت: برگزاری همایشهای مختلف با حضور کارشناسان برای شناخت از بازار سایر کشورهای منطقه یکی از برنامه های جدی سازمان بازرگانی بوده و همایش امروز نیز در راستای این سیاست کاری برگزار می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: کشور پاکستان با توجه به وضعیت آب و هوایی و شباهتهای که با کشورمان دارد می تواند در زمینه افزایش مبادلات تجاری با استان گزینه مناسبی باشد که امیدواریم با برگزاری این جلسه و همچنین سفر هیئت تجاری به کشور پاکستان در آینده نزدیک شاهد افزایش همکاری ها باشیم.

در این همایش یک روزه که با حضور رایزن بازرگانی کشورمان در پاکستان و با حضور جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی، تجار و بازرگانان استان کردستان برگزار می شود، راه های مختلف افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری استان کردستان با کشور پاکستان بررسی خواهد شد.