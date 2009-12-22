به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، علی ابو شوایما رئیس مرکز اسلامی میلان در ایتالیا گفت: ما فکر می کنیم اقدامات گروههای حقوق بشر اروپا برای حمایت از حقوق مسلمانان کافی نیست.

وی افزود: از این رو ما ضرورت تشکیل چنین شورایی را حس کردیم، چرا که قوانین اروپا به آزادی دین احترام گذاشته و با انواع تبعیض و نژادپرستی مخالفت کرده اما شکل اعمال این قوانین علیه مسلمانان متفاوت است.

شورای حقوق مسلمانان اروپایی روز شنبه 20 دسامبر ( 29 آذر ماه) در بروکسل پایتخت بلژیک تشکیل شد.

ابو شوایما اظهار داشت که فعالان بسیاری از 26 کشور اروپایی در مراسم تشکیل این شورا شرکت کرده بودند. شرکت کنندگان همچنین کمیته ای برای تشکیل هئیت مدیره این شورا تشکیل دادند.

این شورا دربرگیرنده چهار کمیته برای نظارت بر خشونت، ارتباط رسانه ای، همکاریهای دولتی و موضوعات مالی است.

رئیس مرکز اسلامی میلان در ایتالیا گفت: اکنون ما به دنبال ثبت این شورا در دیگر کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا هستیم. آئین نامه این شورا با قوانین تمام کشورهای اروپایی نوشته شده تا مشکلی برای ثبت شورا به وجود نیاید. این شورا تلاش می کند نقشهای متفاوتی را در خدمت به مسلمانان اروپا که حدود 25 میلیون نفر تخمین زده می شود ایفا کند

وی اضافه کرد: این شورا با هدف ارتقا آگاهی مسلمانان از حقوق خود تحت قوانین اساسی کشورهای اروپایی متبوع خود فعالیت می کند و این امر می تواند تلاشهای گروههای راستگرای سیاسی را که سعی در محروم کردن مسلمانان از حقوق خود را دارند خنثی خواهد کرد.

هفته گذشته مؤسسه بین المللی جامعه آزاد اظهار داشت که مسلمانان در اروپا در معرض تبعیض درحال رشدی هستند که این امر بیشتر در عرصه های محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی مشاهده می شود.

گزارش اخیر مرکز اروپایی نظارت بر نژاد پرستی و بیگانه هراسی اظهار داشت که اقلیت مسلمان در اروپا در معرض تبعیضهای عمیقی در عرصه های شغلی، آموزشی، مسکن و هزاران مشکل دیگری هستند که به رشد احساس ناامیدی و محرومیت آنها کمک کرده است.

رئیس مرکز اسلامی میلان ایتالیا گفت: این شورا به نظارت بر نقض حقوق مسلمانان در چشم انداز افزایش اسلام هراسی در اروپا می پردازند و قصد دارد از رسانه های برای دفاع از حقوق مسلمانان و همچنین تأکید بر سهم مسلمانان در جوامع اروپایی از چشم انداز ورزش، اقتصاد و فرهنگ استفاده کند.

این شورا همچنین شکایت مسلمانان را در دادگاه های قضایی اروپا با بهره گیری از گروهی از وکلا و کارشناسان حقوقی مطرح می کند.