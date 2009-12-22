به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عضو شورای اسلامی شهر یزد ظهر سه شنبه در مراسم معارفه رئیس کمیته بانوان شهرداری یزد بر اثبات و ارتقاء جایگاه زن مسلمان در جهان امروز تاکید کرد و اظهار داشت: این کمیته می‌ تواند با ارائه طرحهای راهبردی و کاربردی و نیز برنامه ‌ریزی جامع و دراز مدت در راستای ارتقاء امکانات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و ... برای زنان یزدی، با دیگر شهرهای کشور رقابت کند.

زهرا حیدری با اشاره به فرموده امام خمینی (ره) در زمینه جایگاه زنان، رشد جامعه را در گرو رشد و ارتقاء زن که مربی و رکن اساسی جامعه است، دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین از کمیته بانوان شهرداری خواستار پیگیری جدی برای ایجاد چهار پارک در چهار منطقه سطح شهر برای بانوان، نصب و تجهیز برخی پارکها به وسایل بدن سازی برای بانوان شد.

رئیس کمیته بانوان شهرداری نیز در این مراسم ارتقاء سطح آگاهی زنان در زمینه‌ های مختلف، توسعه مشارکت زنان در عرصه‌ های مختلف فرهنگی اجتماعی، تقویت نقش مدیریتی و تربیتی بانوان در ترویج فرهنگ اسلامی در زمینه تربیت فرزندان و رفتار با همسر و ... را از جمله اهداف کمیته بانوان شهرداری یزد عنوان کرد.

مریم منصوری همچنین ارتقاء مهارت‌ های شغلی زنان از طریق آموزش، کاربردی کردن اصلاح الگوی مصرف، پیگیری و اقدام برای توسعه مراکز تفریحی، ورزشی، فرهنگی، هنری و ... ویژه بانوان با همکاری و هماهنگی ارگان‌های مسئول بررسی و ارزیابی جایگاه زنان در محیط اجتماعی شهر و بررسی وضعیت اشتغال و مشکلات آنان و ارائه راهکارهای پیشنهادی را از جمله اهداف این کمیته عنوان کرد.