مدیرکل اداره دامپزشکی استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در بازدید سرزده از مراکز بسته‌ بندی و نگهداری فرآورده‌ های خام دامی شهرستان میبد یک واحد قطعه ‌بندی و بسته ‌بندی مرغ که بدون مجوز در شرایطی غیر بهداشتی، نسبت به قطعه ‌بندی و بسته ‌بندی مرغ اقدام می‌ کرد با دستور مستقیم مدیرکل دامپزشکی به صورت موقت تا تعیین تکلیف از سوی مقام قضائی تعطیل شد.

علی اکبر حدادزاده خاطرنشان کرد: همچنین مقدار هزار و 562 کیلوگرم گوشت مرغ موجود در این واحد نیز توقیف شد.

وی اظهار داشت: همچنین در این شهرستان ضمن بازدید از یک سردخانه نگهداری موادغذایی مقدار815 کیلوگرم گوشت قرمز، 30 کیلوگرم میگو و 810 کیلوگرم مرغ و سایر اقلام خوراکی که در شرایطی نامناسب و کاملا غیر بهداشتی نگهداری می ‌شد، کشف شد که پس از هماهنگی با مرکز بهداشت شهرستان میبد برای تعیین تکلیف سایر اقلام، نسبت به توقیف فرآورده ‌های خام دامی موجود در این سردخانه و تعطیلی آن اقدام شد.

حدادزاده اعلام کرد: در بازدید از مراکز بسته ‌بندی شهرستان اردکان نیز مقدار هزار و 800 کیلوگرم گوشت مرغ منجمد که به صورت غیر بهداشتی در یکی از واحدهای بسته ‌بندی این شهرستان نگهداری می‌ شد، پس از نمونه ‌برداری و تنظیم صورت جلسه به دستور مدیرکل دامپزشکی توفیف شد.

وی تصریح کرد: از این پس نظارت بر مراکز فرآوری، نگهداری و بسته ‌بندی فرآورده‌ های خام دامی توسط بازرسان شبکه‌ های دامپزشکی شهرستانها و کارشناسان این اداره کل با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و با افراد سودجویی که برای کسب منافع اقتصادی بیشتر، سلامت مردم و بهداشت عمومی جامعه را به مخاطره می ‌افکنند، به شدت برخورد خواهد شد.