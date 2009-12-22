حمید بورد در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با تلاش کارشناسان معاونت حفاری این شرکت برای نخستین بار در کشور در چاه شماره 50 میدان نفتی جفیر، حفاری به صورت افقی با دو شاخه و در مجموع طول دو هزار و 128 متر تا عمق نهایی چهار هزار و 467 متر با موفقیت انجام شد.

وی افزود: این چاه به منظور تولید از سازند ایلام میدان نفتی جفیر حفر شد و طبق برنامه ریزی انجام شده هر دو شاخه در حفره اصلی افقی در 828 متر و شاخه فرعی افقی به طول یک هزار و 300 متر و در مجموع دو هزار و 128 متر با موفقیت به هدف رسید.

بورد تصریح کرد: عملیات حفاری این چاه در روز 29 خرداد سال جاری و پس از حفاری تا عمق سه هزار و 201 متری(درون سازند روک) و گرفتن نمواردهای مورد نیاز توسط سیمان تا عمق دو هزار و 730 و درون سازند ایلام آغاز شد.

معاون حفاری امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تاکید کرد: با تمهیدات مطلوب به کار گرفته شده حفر چاه کاملا ایده آل انجام و نمودارهای ارزیابی مخزن نیز درون آن رانده شد و پس از حفاری حفره دوم، حفره اصلی با موفقیت تا انتهای چاه تمیزسازی شده و حفاری طبق برنامه ریزی مورد نظر به پایان رسید.

وی صرفه جویی در وقت و هزینه، کاهش هدر رفت مواد نفتی، جلوگیری از جابجایی دکلهای حفاری و افزایش تولید را از جمله اهداف اجرای حفاری چند شاخه برشمرد.

فناوری حفاری جهت دار براساس برنامه ای پیش بینی شده و با استفاده از نرم افزار ویژه، غیر از حالت عمودی حفاری می شود. در حفاری جهت دار علاوه بر تجهیزاتی که در حفاری عمودی به کار می روند، تجهیزات ویژه ای در رشته حفاری مورد استفاده قرار می گیرد.

میدان نفتی جفیر در جنوب غربی ایران(50 کیلومتری غرب اهواز) و در فاصله 30 کیلومتری شرق میدان آزادگان قرار دارد.