به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرعامل نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه موادغذایی گفت: این نمایشگاه از سوی 40 شرکت از سراسر کشور در زمینه های گوناگون از قبیل دستگاه های سنجش و توزیع صنایع غذایی، ماشین آلات بسته بندی با حضور نمایندگی های کشورهای سوئد، اسپانیا، ترکیه و با همکاری سازمان جهادکشاورزی، صنایع معادن، اداره کل دامپزشکی برپا شده است.

علی مردانی مدت زمان برپایی این نمایشگاه را چهار روز اعلام کرد و افزود: نمایشگاه مواد غذایی با هدف آشنایی بیشتر دامپروری ها و کشاورزان با تکنولوژی جدید کشاورزی توسط شرکت هشت نمای پارس مشهد در دو سالن با تعداد 30 غرفه برپا شده است.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه موجب بروز توانمندی های استان در عرصه های تخصصی، شناسایی نیازمندی های استان و تأمین این نیازمندی ها خواهد شد.

وی معرفی توانمندی های استان در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی و دام و طیور، گردهم آوردن متخصصان این صنایع در زمان برگزاری نمایشگاه و کسب تجربیات، آشنایی با رقبا و ایجاد رقابت سالم میان شرکت کنندگان، آشنایی بازدید کنندگان با شرکت ها و محصولاتشان و ارزیابی کیفی آنها، بستر سازی جهت کسب بازارهای جدید در این منطقه، اعطا و اخذ نمایندگی فروش محصولات در این استان و آشنایی با دانش و فناوری های تازه در این عرصه را از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه در استان برشمرد.

وی در خصوص عمده زمینه های مشارکت در بخش صنایع غذایی و کشاورزی، تصریح کرد: تولیدکنندگان مواد غذایی از سراسر کشور، تولید کنندگان نوشابه و آب معدنی، تولیدکنندگان شیر و فرآورده های لبنی، سازندگان ماشین آلات صنایع غذایی و ماشین آلات بسته بندی مواد غذایی از جمله این زمینه ها هستند.

وی سازمانهای کشاورزی و دامپزشکی، دانشگاه ها و دانشکده های کشاورزی، انواع کنسانتره، تولیدکنندگان خوراک دام طیور، داروها و مکمل های غذایی دام و طیور، پرورش دهندگان ماهی و آبزیان، تجهیزات آزمایشگاهی و... را از عمده زمینه های مشارکت در بخش دام و طویر و شیلات این نمایشگاه ذکر کرد.

مردانی یادآور شد: در این نمایشگاه که نمایندگی های طیوران ابزار، فرازدانه و دانه و علوفه شرق بیرجند حضور دارند و بازدیدکنندگان آن بیشتر مهندسین کشاورزی در کلیه گرایش ها و مرغداران هستند، کارگاه های آموزشی و سمینار برگزار خواهد شد و در پایان به آن ها گواهینامه اهدا می شود.