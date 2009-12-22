حیات الله سرلک در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم اباد اظهار داشت: سد حوضیان در حال حاضر در یک کیلومتری جنوب شرقی شهر الیگودرز با گنجایش مخزن 31.2 میلیون متر مکعب در دست ساخت است.

وی با تشریح مشخصات این سد مخزنی، بیان داشت: سد حوضیان دارای ارتفاع 51.5 متر از پی با طول تاج 533 متر و عرض تاج 10 متر وحجم تنظیم 5/20 میلیون متر مکعب در سال از جمله سدهای بزرگ استان محسوب می شود.

نماینده مجری طرح سد و شبکه حوضیان هدف اصلی از ساخت این سد را تامین آب مورد نیاز سه هزار هکتار از اراضی جنوب و جنوب غربی شهر الیگودرز به صورت تحت فشار و تامین بخشی از آب شهر و ایجاد اشتغال، توسعه صنعت توریسم عنوان کرد.

سرلک خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی سد حوضیان از سال 1383 آغاز شده و در صورت تامین اعتبار امید می رود که در سال 1390 عملیات اجرایی سد و شبکه حوضیان به پایان برسد.

وی یادآور شد: اعتبار در نظر گرفته شده در سالجاری برای سد حوضیان 70 میلیارد ریال و برای شبکه آن 50 میلیارد ریال می باشد که اعتبار امسال نسبت به سال گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.