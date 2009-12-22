به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دیلان ظهر سه شنبه در جریان دیدار با مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد با اشاره به ظرفیت های تجاری کشور نیجریه افزود: یک چهارم جمعیت آفریقا در نیجریه زندگی می کنند و فراوانی و نیاز مردم این کشور به برقراری ارتباطات تجاری افزایش یافته و در حال حاضر سطح توسعه همکاری های دو جانبه ایران و نیجریه به مرحله ای تاثیرگذار رسیده است که باید از آن به خوبی بهره برداری کرد.

رایزن بازرگانی ایران در نیجریه گفت: صنعت نمایشگاهی درنیجریه بسیار ضعیف است و برخی نمایشگاه های بین المللی و یا عمومی که در این کشور برگزار می شود جنبه بازار و خرید عمومی دارد و تنها می توان محصولات چینی و هندی را در این نمایشگاه ها مشاهده کرد.

وی با اشاره پیش شرط های برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در نیجریه، افزود: نمایشگاه اختصاصی ایران در نیجریه باید با برنامه ریزی دقیق، اطلاع رسانی فراگیر و منطقه ای انجام شود تا از این طریق علاوه بر برگزاری و حضور جدی شرکت های داخلی، برای کسب بازار بالقوه این کشور، زمینه حضور هیئت های تجاری را نیز فراهم کرد.

دیلان با اشاره به گستره فعالیت های بین المللی و تجربه برگزاری نمایشگاه های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور های هدف، گفت: هدف از برگزاری نمایشگاه های اختصاصی ایران باید، معرفی جایگاه صنعت نمایشگاه ایران در تمامی بخش های از جمله زیر ساخت های نمایشگاهی، چگونگی برگزاری، پشتیبانی، خدمات جهانی، غرفه آرایی، فضا سازی نمایشگاهی باشد.

وی خاطر نشان کرد: باید بتوانیم با نگاه تخصصی و ویژه بدنبال فرهنگ سازی و انتقال تجربه های بین المللی در کشور نیجریه باشیم تا از این طریق، صنعت نمایشگاهی ایران و همچنین نقش جمهوری اسلامی ایران در توسعه بازار های خارجی به سمت سویی فراتر از گذشته حرکت نماید و صنعت نمایشگاهی در نیجریه به عنوان مرکز تجارت و توسعه صاردات غیرنفتی ایران در آفریقا تبدیل شود.