پیش شماره نشریه تیمچه در زنجان منتشر شد

سمیه یوسفلی در گفتگو با خبرنگار مهر در نمایشگاه فرهنگ عاشورایی افزود: این نشریه هنوز در قالب آزمایشی منتشر شده است و کوشیده می شود در آینده نزدیک با تیراژ وسیع در جامعه توزیع شود.

وی از عضویت 100 نفر در باشگاه نگاه جوان خبر داد و ادامه داد: یکی از این طرح‌ها که توسط گروهی متشکل از جوانان طلبه و دانشجو ارائه شده ماهنامه تیمچه ویژه بازاریان شهر زنجان است که پس از تأیید توسط بخش کارشناسی و حمایت باشگاه توسط گروه اجرا می‌شود.

یوسفعلی افزود: گروه‌های هم فکر نوجوان و جوان که در بازه سنی 12 تا 30 سال هستند می‌توانند در این باشگاه عضو شده و ضمن بهره‌مند شدن از کلاس‌های آموزشی ایده‌های نو و جدید خود را با حمایت مادی و معنوی باشگاه اجرا کنند.

مدیر غرفه باشگاه نگاه جوان افزود: پیش شماره آن در نمایشگاه فرهنگ عاشورایی رونمایی و ارائه می‌شود و باشگاه نگاه جوان همانگونه که از نامش پیداست پذیرای نوآوری‌های گروه‌های ایده‌پرداز هم سن و سال جوان است و نوآوران برای ثبت‌نام می‌توانند با پایگاه اینترنتی www.negahejavan.ir مراجعه یا به صورت حضوری به غرفه باشگاه در نمایشگاه فرهنگی عاشورایی مراجعه کنند.

یوسفعلی با بیان اینکه باشگاه نگاه جوان موسسه است غیرانتفاعی که به امر شناسایی، جذب و پرورش و حمایت گروه‌های هم سن و سال جوان، در راستای اعتلای اهداف دینی، فرهنگی، اجتماعی می‌پردازد، افزود: با التزام به نشر و ترویج رهنمودهای امام (ره) و مقام معظم رهبری به باور و اعتقاد سرمایه‌های آینده‌ساز ایران اعتماد کرده و از تمام جوانان هم فکر حمایت می‌کند تا قدمی در راستای ترویج فرهنگ اسلامی بردارد.