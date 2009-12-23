صندوق "تامین آتیه زندگی همگان" وارد فاز اجرایی شد

سیدمحمد کریمی در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه ریزی صندوق مهر امام رضا (ع) برای راه اندازی صندوق آتیه زندگی همگان با مصوبه دولت ، گفت: با توجه به اینکه در کشور ما تاکنون برای حمایت مالی از تازه متولدین برنامه ای اجرا نشده بود این کار توسط دولت در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) با بیان اینکه صندوق متولی اجرای طرح صندوق آتیه زندگی همگان خواهد بود، اظهار داشت: در حال حاضر روش اجرا و نحوه پیشرفت طرح در دست کارشناسی قرار دارد ولی چارچوب اولیه آن به صورتی که برای تازه متولدین حسابی افتتاح شود، مشخص است.

کریمی ادامه داد: از هر زمانی که این طرح نهایی و قابل اجرا شود، حسابی نزد صندوق افتتاح خواهد شد و از این طریق مبالغی به این حساب واریز می شود.

وی خاطر نشان کرد: به صورت کلی طرح دارای چشم انداز خوبی است که می تواند جوانان را در زمان تحصیل و یا ورود به بازار کار دلگرم کند. در راستای امیدورای و افزایش امید به زندگی در مردم به ویژه جوانان در آینده نزدیک سازوکار اجرایی صندوق آتیه زندگی همگان اعلام می شود.

به گزارش مهر، این طرح به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و برای تامین هزینه‌های ازدواج، تحصیل، مسکن و اشتغال و درمان بیماری‌های صعب ‌العلاج فرزندان خانوار ایرانی به عنوان اولین مصوبه دولت دهم به تصویب رسیده است.

براساس این طرح، مقرر شده است زمانی که کسی متولد می شود همراه با ارائه شناسنامه، به این نوزاد یک کارت خدمات بیمه ای ارائه شود.

همچنین بیمه نامه طرح تازه بیمه پس از تولد هر نوزاد ایرانی بنا به تقاضای سرپرست قانونی به نام وی صادر و هم زمان با صدور شناسنامه تحویل سرپرست خانواده می شود (حداکثر تا دو فرزند).

بر اساس "طرح بیمه تازه" سهم دولت در پرداخت حق بیمه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی 100 درصد، خانوارهای برخوردار از درآمد سالانه تا معادل متوسط درآمد سالانه جامعه 60 درصد، خانوارهای دارای درآمد سالانه معادل تا 5/1 برابر متوسط درآمد سالانه جامعه 30 درصد و سایر 10 درصد خواهد بود.

همچنین میزان مشارکت دولت و خانواده در این طرح متفاوت خواهد بود به نحوی که این میزان مشارکت برای اقشار ضعیف و نیازمند جامعه بیشتر و برای دهکهای بالای جامعه پایین تر خواهد بود.

در این طرح پیش بینی شده است که پس آنکه سن افراد از 18 سال گذشت، صندوق تامین آتیه زندگی همگان زمینه تامین مسکن، هزینه‌های ازدواج، تحصیل، مسکن و اشتغال و درمان بیماری‌های صعب ‌العلاج فرزندان خانوار ایرانی را فراهم کند.

در این ساز و کار برای تامین مسکن فرزندان خانوار ایرانی اقداماتی باید از سوی دستگاه‌هایی همچون وزارت مسکن صورت گیرد.