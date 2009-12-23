  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۳۵

تصویربرداری "در حضور حضرت مولانا" ادامه دارد

تصویربرداری "در حضور حضرت مولانا" ادامه دارد

تصویربرداری فیلم مستند "در حضور حضرت مولانا" به کارگردانی رضا برجی در مناطق مختلف ایران ادامه دارد.

برجی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: 70 درصد از تصویربرداری این فیلم مستند با زمان 60 دقیقه در قونیه و استانبول از مقبره مولانا و مراسم بزرگداشت این شاعر به همراه مصاحبه با اساتید مختلف به پایان رسیده است. ادامه تصویربرداری این فیلم مستند اوایل دی‌ماه در نیشابور، خوی، بلخ، افغانستان و کابل خواهد بود.

کارگردان فیلم مستند "سال‌های گلوله و زنبق" به مضمون فیلم مستند "در حضورحضرت مولانا" اشاره کرد و گفت: این فیلم در ارتباط با تفکر مولانا و تاثیر اشعار او در میان جهانیان و همچنین تاثیر مثنوی از قرآن مجید است.

فیلم مستند "در حضور حضرت مولانا" به تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای حضور در جایزه بزرگ شهید آوینی آماده می‌شود.

کد مطلب 1005169

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها