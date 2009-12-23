تصویربرداری "در حضور حضرت مولانا" ادامه دارد

برجی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: 70 درصد از تصویربرداری این فیلم مستند با زمان 60 دقیقه در قونیه و استانبول از مقبره مولانا و مراسم بزرگداشت این شاعر به همراه مصاحبه با اساتید مختلف به پایان رسیده است. ادامه تصویربرداری این فیلم مستند اوایل دیماه در نیشابور، خوی، بلخ، افغانستان و کابل خواهد بود.
کارگردان فیلم مستند "سالهای گلوله و زنبق" به مضمون فیلم مستند "در حضورحضرت مولانا" اشاره کرد و گفت: این فیلم در ارتباط با تفکر مولانا و تاثیر اشعار او در میان جهانیان و همچنین تاثیر مثنوی از قرآن مجید است.
فیلم مستند "در حضور حضرت مولانا" به تهیهکنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای حضور در جایزه بزرگ شهید آوینی آماده میشود.
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