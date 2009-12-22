به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، نیروگاه بیوگازسوز شیراز در راستای سیاستهای مجموعه شهرداری این کلانشهر به ویژه سازمان مدیریت پسماند، به منظور توسعه هوای پاک، جلوگیری از تخریب محیط زیست و کاهش آثار مخرب گازهای ناشی از دفن بی هوازی پسماندهای شهری احداث شده است.

این نیروگاه که از سوی شهرداری شیراز و با مشارکت بخش خصوصی با اعتبار حدود 2.5 میلیارد تومان ساخته شده و توانایی تولید برق از زباله را در حدود یک مگاوات دارد و می توان تولیدات را تا چهار مگاوات توسعه داد.

در این پروژه شهرداری شیراز یک میلیارد ریال و بخش خصوصی 1.5 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.

همچنین با حضور وزیر کشور 230 دستگاه اتوبوس گازسوز با اعتباری معادل 210 میلیارد ریال وارد چرخه حمل و نقل شهری شیراز شد.