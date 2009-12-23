لایحه هدفمند کردن یارانه ها حفره بزرگی در بودجه 88 ایجاد کرد

علیرضا منادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت نهم بودجه سال 88 را بر اساس پیش بینی درآمدهای لایحه هدفمند کردن یارانه ها تنظیم کرده بود اما به دلیل تاخیر یک و نیم ساله در بررسی این طرح، بسیاری از موارد پیش بینی شده در بودجه محقق نشد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: درآمد پیش بینی شده وابسته به تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها هشت هزار و 500 میلیارد تومان بود که خسارت ناشی از عدم تصویب لایحه را با کاهش درآمد و تامین آن از طریق سایر هزینه ها جبران کردیم.

به گفته وی، هدفمند کردن یارانه ها یکی از دو مجهول بودجه سال گذشته بود که با تصویب نشدن مبلغ قابل توجهی از محل درآمدهای بودجه حذف شد.

منادی با اشاره به تاخیر دو هفته ای دولت در تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت: دولت لایحه بودجه سال 89 را هفتم دی و پس از ایام تاسوعا و عاشورا تقدیم مجلس می کند در غیر این صورت تبعات آن به ضرر دولت و ملت خواهد بود.

وی تاخیر دولت در تقدیم لایحه بودجه را خلاف قانون عنوان کرد و گفت: متاسفانه مشکلاتی بر سر راه دولت قرار گرفت که موجب این تاخیر شد اما در مجموع به بودجه سال 89 چندان بدبین نیستیم.

منادی اضافه کرد: بحث هدفمند کردن یارانه ها، تدوین برنامه پنجم و درگیر شدن دولت در مسائل قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری عوامل موثر در این تاخیر بودند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بودجه سال 89 با مطرح بودن برنامه پنجم و هدفمند کردن یارانه ها یک معادله سه مجهولی است که کار مجلس را سخت خواهد کرد مگر آنکه طرح هدفمند کردن یارانه ها طی این مدت تصویب شود.

نماینده تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس تاکید کرد: به نظر می رسد بهتر است بودجه سال 89 را بدون اتکا به هیچ برنامه ای نوشته و پس از تنظیم بودجه با خیال راحت برنامه پنجم را تدوین کنیم.

وی با اشاره به اولویت های بودجه سال 89 گفت: اولویت اول اتمام هر چه سریعتر یکسری از طرحهایی است که سال ها از آغاز آنها می گذرد.

منادی ادامه داد: تاکید نمایندگان مجلس در مباحث آب و راه است اما اولویت های دیگری نیز از سوی دولت مطرح شده که در بودجه سال 89 بحث فرهنگی را تعیین کرده است.

وی بودجه فعالیت های فرهنگی را زیاد دانست و گفت: زیاد نگران نیستیم زیرا امیدواریم بودجه سال 89 با درآمد خوبی که از نفت داریم یک بودجه مناسب و خوب باشد.