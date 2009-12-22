به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل و اعضای هیئت عامل و معاونین بیمه مرکزی و روسای شرکتهای بیمه، سومین گزارش عملکرد بیمه مرکزی در اجرای برنامه تحول در صنعت بیمه کشور در محل وزارت اقتصاد تشریح شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست پس از بحث و بررسی و اعلام نظر حاضران در مورد گزارش با اشاره به پیشرفتها و اقدامات صورت گرفته توسط بیمه مرکزی، بر توجه به توانمندسازی بخش خصوصی، لزوم تدوین مقررات احتیاطی و کفایت سرمایه، مقررات منع انحصار و تسهیل رقابت در این صنعت، موضوع مقررات پولشویی، توانمندسازی صنعت بیمه برای ورود شرکتهای بیمه خارجی و متنوع سازی رشته های بیمه ای تاکید کرد.

سید شمس الدین حسینی افزود: بکار گیری IT در صنعت بیمه باید به نحوی باشد که منجر به خلق ظرفیت جدید شود و به سیاست گذاری، نظارت، شفافیت و سالم سازی این صنعت کمک کند.

وی با بیان اینکه لازم است کیفیت آموزش در صنعت بیمه ارزیابی و بازنگری شود، اظهار امیدواری کرد که با رویکرد مدیریت پروژه، برنامه تحول و برنامه های تقدیمی وزیراقتصاد به مجلس شورای اسلامی پیگیری و به طورکامل عملیاتی شود.

جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی نیز در این نشست بر پیگیری و عملیاتی کردن فرمان ریاست جمهوری و برنامه تقدیمی وزیر به مجلس شورای اسلامی برای صنعت بیمه تاکید کرد.

وی عملکرد بیمه مرکزی را در عملیاتی کردن برنامه تحول ذیل جهت گیری های کلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در صنعت بیمه، تسهیل رقابت و حمایت از فعالیت شرکتهای بیمه غیردولتی، تقویت حضور بخش غیردولتی در نهادهای تصمیم گیر صنعت بیمه، جایگزینی نظارت مالی به جای نظارت تعرفه ای، اصلاح ساختار بیمه مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و توسعه ای، توانمند سازی بیمه‌های اتکایی در داخل کشور و تقویت همکاری‌های بیمه ای با سایر کشورها، همچنین ایجاد ساختار پوشش ریسکهای حوادث طبیعی در صنعت بیمه و فعالیتهای پژوهشی تبیین نمود.

همچنین حبیب میرزایی مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی گزارش مفصلی از روند پیشرفت برنامه تحول در صنعت بیمه کشور ارائه کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با 40 هزار و 561 میلیارد ریال حق بیمه تولیدی در سال 1387 رتبه سوم حق بیمه تولیدی را در منطقه منا دارد.

وی افزود: سهم بخش غیردولتی از حق بیمه های دریافتی بازار بیمه کشور در سال 1387 بیش از 25 درصد و از خسارتهای پرداختی نزدیک به 19 درصد بوده است که با پیوستن شرکت بیمه البرز به بخش خصوصی، سهم این بخش در حق بیمه ها به 33 درصد افزایش می یابد.

وی با اشاره به حق بیمه سرانه در منطقه منا گفت: ایران با 59 دلار حق بیمه سرانه با میانگین منطقه منا( 117 دلار ) فاصله دارد.