400 نفر زنجانی در سایت تبیان عضو شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیرحسین اکبری استقبال از غرفه تبیان زنجان را نشانگر تأثیرگذاری خدمات و تولیدات تبیان در میان مردم و قشر فرهیخته استان دانست.

وی قرعه‌ کشی تبیان را با جوائز ارزشمند همچون اشتراک سالانه اینترنت تبیان ویژه اعضا، نرم‌ افزارهای تبیان و سکه طلا تبیان، نمایش آن‌‌‌لاین تولیدات الکترونیکی و بازی ‌های تبیان در بخش نرم‌افزار و بازی غرفه، معرفی مناسب خدمات وب سایت تبیان در کشور و استان زنجان، تعامل مستقیم با بازدیدکنندگان و ارائه توضیحات دقیق‌‌تر، ارائه تازه‌های تبیان به ویژه در حوزه دیتاسنتر را از مهمترین عوامل استقبال کاربران دانست.

اکبری ادامه داد: تبیان در غرفه خود ثابت کرد که برنامه‌ ریزی‌های قبلی موجب نفوذ مجموعه در حوزه‌ های مختلف اجتماعی، تجاری، فرهنگی مردم در استان شده است و امروز تبیان با قدمهای استوار در فضای مجازی و نیز بطن زندگی مردم حرکت می‌کند و خانواده‌ها با آغوش باز فرزندان خود را به سوی تبیان راهنمایی می ‌کند.

وی وب‌ سایت تبیان در استان را غنی‌ترین وب سایت محتوایی حاضر دانست و ادامه داد: روزانه بیش از 100 عنوان مقاله کاربردی جدید در آن درج می‌شود و به طور متوسط بیش از چهار هزار بازدیدکننده دارد و نسخه جدید آن در بهمن ماه سال جاری با ساختار بسیار گسترده محتوایی و خدماتی رونمایی خواهد شد.

اکبری دیتا سنتر تبیان که بزرگترین دیتا سنتر در خاورمیانه است را بهترین گزینه برای میزبانی های دولتی و شخصی در داخل کشور داسنت و ساختار امنیتی و مدرن آن را از مهمترین دلایل این انتخاب برای مشتریان برشمرد.

وی تولید نرم‌افزار اعتقادات شیعه و احکام ضروری بر پایه روانشناسی یادگیری را در استان که با همکاری معاونت فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، اداره کل تبلیغات اسلامی تهیه شده است را از آثار موفق نرم‌افزاری این اداره کل دانست که توسعه آن پس از بازبینی خروجی و پس از ارائه آن در نمایشگاه به عموم متقاضیان در دست بررسی است.

وی گفت: کتابخانه دیجیتالی تبیان زنجان واقع در مجتمع فرهنگی ولایت در مجتمع ادارات شهرک آزاداگان در فضایی سالم با تجهیزات مناسب ویژه دانشجویان و پژوهشگران استان بویژه در حوزه دین و اندیشه است که در این نمایشگاه مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

تبیان زنجان در صدد ارتقای آگاهی مخاطبان در مقابل با جنگ نرم است

مدیر تبیان زنجان با اشاره به طرحهای گسترده تبیان زنجان در حوزه فضای‌ مجازی گفت: اشاره به اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی از ستون‌های مهم قرارگاه فرهنگی جنگ نرم‌افزار است.

اکبری توجه جدی به مبحث هویت ملی را یادآور شد و افزود: از آنجایی که در این میدان هدف تغییر هویت ایران اسلامی مردم به ویژه جوانان و جایگزینی آن با فرهنگ بیگانه است توجه به شیوه‌ های نفوذ در ذهن جوانان و مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است و تبیان به عنوان قویترین مرکز فعال در حوزه مجازی سعی در تقویت مبانی فکری و آگاهسازی مخاطبان خود در مقابله با حجمهای فرهنگی صورت گرفته، دارد.

وی با اشاره به اینکه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان رهنمودها و برنامه‌های ویژه‌ای در این حوزه را به تبیان زنجان ابلاغ کرده‌اند.

افزود: تبیان زنجان بر این اساس اقدام به برنامه‌ریزی پر شتاب برای توسعه شبکه اینترانت تبیان در استان کرده است که با حمایت مدیران استان به زودی اجرایی خواهد شد.

اکبری تعداد این مراکز را 300 پایگاه فرهنگی اعلام کرد و گفت: این مراکز به صورت فازبندی شده اجرا و به شبکه تبیان متصل خواهند شد و دسترسی پر سرعت به اینترانت غنی تبیان مشتمل بر هزاران جلد کتاب و مقاله و منابع غنی دینی فرهنگی و خدمات رایگان تبیان را تسهیل خواهند بخشید.

وی کتابخانه دیجیتالی تبیان زنجان در مجتمع فرهنگی ولایت در شهرک آزادگان را مناسب و سالم جهت استفاده از خدمات اینترنت و اینترانت در استان دانست که مورد توجه دانشجویان و آحاد مردم قرار گرفته است و طرح ایجاد کتابخانه بزرگ الکترونیکی offline در آن را از برنامه‌های در دست بررسی این اداره کل دانست.

اکبری از اتمام برنامه‌ریزی‌ها برای ایجاد فروشگاه الکتریکی بزرگ تبیان در زنجان خبر داد و گفت: در صدد هستیم با مدیران IT استان برنامه‌ریزی کلان آن را بررسی کنیم و تبیان حاضر به سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت الکترونیکی در استان زنجان است که امیدواریم با کمک مسئولان نهادهای تأثیرگذار در حرکت به سوی شهر الکترونیکی دستگاه پیشرو باشیم.